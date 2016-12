A UE prorroga por seis meses a sua guerra económica contra a Rússia

A 19 de Dezembro de 2016, o Conselho dos Negócios Estrangeiros e Relações internacionais da União Europeia prorrogou por seis meses as suas «sanções económicas» contra a Federação da Rússia.

As sanções económicas unilaterais violam a Carta das Nações Unidas e são contrárias ao Direito Internacional. Elas retomam o princípio medieval do cerco, que foi condenado —em todas as circunstâncias— pelas Igrejas cristãs. Embora apresentada hoje em dia pelos Ocidentais como destinadas a fazer pressão sobre os dirigentes, elas apenas fazem, na realidade, sofrer as populações mais pobres.

O Conselho justifica a sua decisão pela não-aplicação integral dos acordos de Minsk, pelo qual ele culpa a Rússia, quando o próprio presidente ucraniano declarou publicamente que jamais os aplicaria.

No passado, o Conselho havia tornado a Rússia responsável pela reação da Crimeia ao golpe de Estado organizado pelos Estados Unidos em Kiev.