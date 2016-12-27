Ликующие жители Алеппо приветствуют Сирийскую Арабскую армию.

Освобождение Восточного Алеппо стало возможным благодаря тому, что иностранные спонсоры перестали поддерживать дихадистов. И большая заслуга в этом принадлежит исключительно Российской Федерации, которая добилась исхода джихадистов путём переговоров.

Москве удалось переубедить Катар и сделать его своим союзником. В начале декабря этот поворот был скреплён Москвой продажей Дохе пятой части акций Роснефти. Жемчужина России Роснефть является самой крупной в мире нефтяной компанией. Осуществив эту транзакцию, якобы с целью устранения дефицита российского бюджета, Игорь Сечин и Владимир Путин тесно связали энергетические политики обеих стран, являющихся самыми крупными во всём мире экспортёрами газа. Катар прекратил поддерживать джихадистов, хотя с мая прошлого года он имеет своё представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Свою позицию изменила также Турция. Последняя как государство остаётся членом НАТО, но её президент в личном плане стал противником Вашингтона. После парламентских выборов ЦРУ четыре раза пыталось его физически устранить. Последний раз это произошло 15 июля. И Москва, опираясь на Эрдогана, намеревается вывести Турцию из орбиты США.

И хотя этот манёвр сложен и требует времени, он до такой степени не устраивает Тель-Авив, что последний заказал убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова, что было встречено с одобрением New York Daily News, являющейся четвёртой газетой в США и отражающей интересы наиболее замшелого сионистского лобби. Не исключено, что Тель-Авив заказал и расстрел в тот же день в Москве начальника отдела Латиноамериканского департамента МИД России Петра Польщикова.

Посчитав сначала убийство посла Андрея Карлова двойной игрой Эрдогана, ибо убийцей посла стал его телохранитель, Москва пришла к выводу, что Эрдоган к этому не имеет никакого отношения. В итоге, Владимир Путин усилил меры безопасности в отношении граждан в России и её представителей за рубежом. Упомянутый эпизод свидетельствует о том, что, несмотря на высокий пост, Эрдоган не является хозяином в своей стране.

Захват натовских офицеров, прятавшихся в бункере в Восточном Алеппо, свидетельствует о больших изменениях в расстановке сил. Речь идёт о выходцах из Великобритании, США, Франции, Саудовской Аравии и Турции. Публично огласив далеко не полный список из 14 фамилий, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил о вмешательстве НАТО в сирийский конфликт. Этот ход отличается от того, что было осуществлено в феврале 2012 г. во время осады Исламского Эмирата Баба Амр, когда Сирия на двусторонней основе вела переговоры с Францией и Турцией. В то время Дамаск на ливанской границе осуществил выдачу около сорока пленных турецких офицеров при посредничестве директора ФСБ Михаила Фрадкова и около двадцати французских непосредственно начальнику Штаба ВС Франции адмиралу Эдуарду Гийо. Однако соглашение, заключённое с президентом Николя Саркози, не было выполнено его преемником Франсуа Олландом.

Существование в Восточном Алеппо натовского бункера подтверждает наши заявления о том, что руководство джихадистами осуществляется командованием НАТО, дислоцированном на военной базе в Измире. Однако Атлантический Совет – высший орган Атланического альянса не давал согласия на проведение этой операции. Как и во время атаки на Триполи (Ливия) в августе 2011 г. Вашингтон использовал силы НАТО без согласия входящих в него государств. Он руководствовался доктриной Рамсфельда, согласно которой у США больше нет постоянных коалиций, все они карточные и определяются в зависимости от выбранных Вашингтоном целей.

Дальнейшее освобождение Сирии должно быть продолжено в Идлибе. Сегодня эта провинция занята множеством не связанных между собой террористических группировок. Они не способны самостоятельно решать ни экономические, ни социальные проблемы, поэтому этот регион фактически управляется НАТО через так называемые НКО. По крайне мере, об этом заявил в прошлом месяце один из американских мозговых центров. Поэтому для освобождения региона от джихадистов, необходимо прежде всего отрезать им пути снабжения, то есть закрыть турецкую границу. Этим в настоящее время и занимается российская дипломатия.