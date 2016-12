روسیه تدابیر امنیتی خویش را تقویت می بخشد

ترجمه توسط

فرهاد بارکزوی



[1] “Joint Statement by the Foreign Ministers of Iran, Russia and Turkey on agreed steps to revitalize the political process to end the Syrian conflict”, Voltaire Network, 20 December 2016. « اعلامیه مشترک وزیران خارجه ایران،‌ روسیه و ترکیه در مورد برداشتن گام توافق شده برای از سر گیری روند سیاسی ختم جنگ در سوریه »، شبکه ولتر، ۲۰ دسمبر ۲۰۱۶

[2] “Assassination of Russian Ambassador Andrei Karlov was not terrorism, but retribution for Vladimir Putin’s war crimes”, Daily News, December 20, 2016قتل اندری کارلوف سفیر روسیه، تروریزم نی بل مجازات جنایات جنگی ولادیمیر پوتین بود »، دیلی نیوز، ۲۰ دسمبر ۲۰۱۶