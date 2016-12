En defensa de El Panfleto

por Alonso Mujica Troncoso*

27-12-2016

Soy de las personas que sigue activamente las tendencias de lo que pasa en redes sociales, los famosos y –a veces infames– trending topics, memes y demás cosas que van circulando por allí y acá.

Ayer particularmente vi dos cosas que me parecieron bastante lamentables; la primera fue el hashtag #LosMermelerosDelAño, para nominar a periodistas que serían esclavos de la “mermelada” y que venden su línea editorial para hablar sobre ciertos temas. Sobre este particular haré un único comentario y es que me parece bastante penosa la forma en la que periodistas de ambos bandos se insultan, ofenden y denigran. Considero que le hacen un mal enorme al periodismo y devalúan totalmente su ejercicio.

El otro tema que me llamó la atención y, particularmente considero repugnante, fue lo siguiente: twitteros que tienen cierta tendencia política comenzaron a difundir la convocatoria para recaudar fondos que ha lanzado El Panfleto señalándolos como “mermeleros” porque ahora que ya salió Jaime Saavedra del Ministerio de Educación, carecerían de financiamiento.

Me parece totalmente despreciable que se usen las redes sociales para manchar la reputación de las personas de esa forma y que con tanta ligereza se difunda una información que es FALSA sin importar las consecuencias.

Me indigna porque yo conozco un poco de primera mano, el caso de los chanchos de El Panfleto. Visité la casa de uno de los “chanchorreporteros” para hacerle una entrevista hace 6 meses: un cuarto alquilado en un último piso, de una casa sencilla en San Miguel. ¿En serio, la “mermelada” da tanto lujo? Por otro lado, la web de EP se cayó hace un par de días porque necesitaban renovar dominio y hosting (pagos anuales, que cualquiera que tiene una web sabe de lo que hablo) y estaban recolectando fondos para eso. ¿Alguna vez viste en su página ads o contenido pagado por el MINEDU o el Estado?. ¿Alguna vez una nota “mermelera” a algún poder del Estado?. ¿No han visto que se han matado organizando sus fiestitas y vendiendo sus panetonos para financiarse?. ¿Hay algún reporte de transparencia económica donde se vean los montos pagados a este portal?

El Panfleto ni siquiera tiene una razón social, lo maneja un grupo de jóvenes egresados de la UNMSM y PUCP que lo hacen en sus tiempos libres, porque todos tienen trabajos a tiempo completo para vivir, tienen ads de Google Adsense (si no sabes lo que es, búscalo en Google) y de sus escasos ingresos pagan el servidor en la nube mensual y una que otra “chupeta” mensual en algún bar de Barranco.

Ellos tienen su posición política, veo que siempre se han burlado de todos los partidos en forma irreverente. Y es por eso que como joven emprendedor que está involucrado activamente en temas digitales, me parece una COBARDÍA y una BAJEZA completa atacar de esa forma a un portal formado por chicos jóvenes que han encontrado en la sátira política una forma de hacerse escuchar ya que no tienen cabida en ninguna otra parte del establishment. Y esto es una práctica que también se ha dado contra otros portales web.

Hay otros blogs que han favorecido activamente a las agrupaciones políticas a las que muchos twitteros defienden y allí si no se puede decir nada ¿o me equivoco?

Es una lástima que el nivel del debate político en la escena local, esté tan decadente que se salga a manchar honras a diestra y siniestra. Y esto va para todos. Deberíamos reconsiderar seriamente el país que queremos dejar a nuestras futuras generaciones. Por el bien del Perú, el nivel del debate tiene que ser otro.

Saludos irreverentes. ................................

[email protected]