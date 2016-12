I dag vil Ash Carter, sjefen i Pentagon, komme til Italia. På vegne av den avsluttende Obama-administrasjonen, tar han «en rundtur i verden for å takke USA-troppene som er stasjonert i Asia, Midt-Østen og Europa og for å treffe viktige partnere og allierte.»

Reisen ble innledet 3. desember i California hvor Carter avleverte de avsluttende bemerkningene til «Reagan-forumet», hvor han ble skjenket en pris for «Fred gjennom Styrke».

Deretter dro Carter til Japan hvor han inspiserte USA-tropper og møtte forsvarsminister Inada. Japan, som hvert år bidrar med 1,6 milliarder dollar for de 50 000 USA-soldatenes tilstedeværelse, er spesielt viktig som en fremskutt base for USAs rakett-systemer som er «linet opp» mot China med en «defensiv målsetting», og som ifølge Pentagons presiseringer er en alliert som er i stand til å forsvare andre land som kan bli angrepet.

Fra Japan fløy Carter til India, som nå, etter Saudi-Arabia, er verdens nest største kjøper av USA-våpen: et resultat av USAs strategi som tar sikte på å svekke Indias relasjoner til Russland og å true BRICS-gruppen, som samtidig ble angrepet gjennom et «institusjonelt» kupp i Brasil.

Lederen i Pentagon dro deretter til Bahrain, hvor han deltok i «Dialogen om Manama», organisert av det «Internasjonale Instituttet for Strategiske Studier», en innflytelsesrik britisk tenke-tank finansiert av Emiratene med mer enn 38 millioner dollars.

Under talen om «USAs strategiske logikk i Midt-Østen», trakk Carter frem poenget om at denne regionen er tilholdssted for mer enn 50 000 USA-soldater hvor mer enn 5000 befinner seg på bakken i Syria og Irak, «ikke bare for å håndtere terrorister som er IS-medlemmer, men også for å beskytte våre og våre alliertes interesser» (og det er grunnen til hvorfor USA og Gulf-monarkiene, slik det i bøttevis er dokumentert, i all hemmelighet har støttet IS fordi de er hensiktsmessige for deres strategi i Irak og Syria).

Beskyldningen som Carter kom med mot Russland var at «de ikke hadde bekjempet IS i Syria men ganske enkelt fyrt opp under borgerkrigen og på den måten forlenget lidelsene til det syriske folket». Og så fortsatte han med å si at siden Iran fortsetter å «stille opp raketter», måtte USA sammen med sine andre allierte konstruere et «regionalt missil-forsvar» som omfatter en kraftig radar i Quatar, Thaad-raketter i Emiratene og andre rakettsystemer (som egentlig ikke er til selv-forsvar, men til aggresjon i og med at de samme utskytningsrørene kan brukes til rakettangrep, inkludert kjernefysiske raketter. Fra Israel kommer Pentagon-sjefen til Italia i dag for en to dagers visitt til USA-troppene som er stasjonert med det oppdraget - ifølge offisiell dokumenter - om å «støtte USA-operasjoner og dere koalisjon i en global skala, som inkluderer å avskrekke russisk aggresjon i Øst-Europa og for å styrke NATOs sørlig flanke».

Denne globale reisen som vil avsluttes i London 15. desember med et møte i «anti-IS-koalisjonen», har et helt klart politisk mål: «å bekrefte mot slutten av Obama-perioden, USA-regjeringens strategi, som demokraten Clinton skulle ha videreført, slik at spennings-punktene og krigene i sør og øst kunne holdes i live. Dette er arven som demokraten Obama overleverer til republikaneren Trump.

I det minste har Trump den kvalifikasjonen at han ikke har mottatt Nobels fredspris.