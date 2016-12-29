Türkiye, IŞİD’in aleyhine dönmüş gibi görünüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık 2016’da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin artık aynı zamanda üç terörist örgütle mücadele etmek zorunda olduğunu açıkladı: IŞİD, PKK (Kürtler) ve FETÖ (Fethullah Gülen).

« Onlar (Batılılar) bizi DEAŞ’e destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu ve tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dâhil olmak üzere YPG, PYD, bunlara destek veriyorlar, çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var » diyerek konunun altını çizdi.

10 Aralık’tan ve Rusya ile yakınlaşmasından beri Türkiye artık IŞİD’i desteklemeye son vermiş gibi görünüyor. Bunun karşılığında, cihatçı örgüt 22 Aralık’ta iki Türk askerini diri diri yakarak infaz etti.