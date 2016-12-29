Voltaire İletişim Ağı

Türkiye, IŞİD’in aleyhine dönmüş gibi görünüyor

Voltaire İletişim Ağı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık 2016’da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin artık aynı zamanda üç terörist örgütle mücadele etmek zorunda olduğunu açıkladı: IŞİD, PKK (Kürtler) ve FETÖ (Fethullah Gülen).

« Onlar (Batılılar) bizi DEAŞ’e destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu ve tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dâhil olmak üzere YPG, PYD, bunlara destek veriyorlar, çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var » diyerek konunun altını çizdi.

10 Aralık’tan ve Rusya ile yakınlaşmasından beri Türkiye artık IŞİD’i desteklemeye son vermiş gibi görünüyor. Bunun karşılığında, cihatçı örgüt 22 Aralık’ta iki Türk askerini diri diri yakarak infaz etti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Türkiye, IŞİD’in aleyhine dönmüş gibi görünüyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 29 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194755.html

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