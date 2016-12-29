Voltaire İletişim Ağı

Suriye’deki cihatçılar: Türkiye’den Suudi Arabistan’a mı?

Voltaire İletişim Ağı
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19 Aralık 2016’da, Ahrar uş Şam (Şam’ın Özgür İnsanlarının İslami Hareketi) -en büyük « ılımlı » (« makul sınırlar içinde anti-emperyalist » olarak anlayınız) grup- Konsey toplantıları sırasında Cebhat Fetih al Şam (Fetih el Şam Cephesi) ile birleşmeleri kararını reddetti.

Bu konsey Doğu Halep’in kurtarılmasından, yani Ahrar us Şam’ın büyük bozgunundan az önce toplandı.

Eskiden El Nusra olarak adlandırılan Fetih el Şam Cephesi, El Kaide’nin Suriye koludur.

Yukarıdaki fotoğrafta, iki grup birbirine çok yakın görünüyor: Ahrar us Şam için beyaz, El Kaide için siyah bayrak.

Türkiye, Suriye Arap Cumhuriyetini devirme hedefini terk etmiş gibi göründüğünden beri, yeni destek arayışında olan çeşitli cihatçı gruplar yüzlerini Suudi Arabistan’a dönüyor.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Suriye’deki cihatçılar: Türkiye’den Suudi Arabistan’a mı?”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 29 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194766.html

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