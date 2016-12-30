Suriye’de El Kaide ve IŞİD dışındaki cihatçılarla ateşkes imzalandı

Voltaire İletişim Ağı – Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla birlikte Suriye’de ateşkes konusunda uzlaşıldığını açıkladı [1]. Rusya ve Türkiye ateşkesin garantörleri olacak. Sürece katılan İran İslam Cumhuriyeti, mutabakata gizlice çekincesini koydu.

Suriye Arap Cumhuriyeti ve 60 000’den fazla cihatçıyı temsil eden yedi isyancı grup tarafından üç belge imzalandı:

1. Faylaq el Şam (4 000 savaşçı)

2. Ahrarus Şam (16 000 savaşçı)

3. Ceyş-ul İslam (12 000 savaşçı)

4. Suvar agi Şam (12 000 savaşçı)

5. Ceyş ul Mücahidin (8 000 savaşçı)

6. Ceyş İdlib (6 000 savaşçı)

7. Cebhat al Şamiyah (3 000 savaşçı)

Söz konusu üç belge:

Suriye’nin genelinde bu akşam, Perşembe 29 Aralık 2016 yerel saatle geceyarısından itibaren ateşkes (El Kaide ve IŞİD hariç) ilanı.

Ateşkese uyulması ve Rus güçlerinin konuşlanması amaçlı önlemler.

Astana’da (Kırgızistan) gerçekleştirilecek barış müzakerelerinin şartları. İran ve Mısır bu müzakerelere dahil edilecek ve seçilmiş Başkan Donald Trump görevi devraldığında (yani 20 Ocak 2017’de) ABD de müzakerelere katılabilecek. Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Katar ve Birleşmiş Milletler de toplantıya çağrılacak.

Varılan uzlaşma, cihatçıların birliğini ikiye bölmekte: bir tarafta NATO’nun hedeflerini izleyenler ve mutabakata imza atmayı reddedenler, diğer tarafta ise silahlarını teslim etmeyi kabul edenler.

İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte bu mutabakatı destekleyen Türkiye –NATO üyesi-, Sünni dünyasının lideri olma hevesinden vazgeçti ve ABD’den uzaklaştı.

Muhalefet ve devrim güçlerinin ulusal Koalisyonu bu mutabakatı desteklediğini duyurdu.

Katar, ay başında Suriye’ye karşı yürütülen savaştan çekildi. Dünyanın en büyük şirketi Rosneft’in sermayesine dahil oldu ve enerji politikasını Rusya’nınkine bağladı.

Mutabakat iki aydır tartışılıyordu. Buna karşı çıkan taraflar –özellikle İsrail ve Birleşik Krallık- Rusya’nın Ankara Büyükelçisini öldürerek, ardından da 28 ve 29 Aralık’ta Şam’daki Rus Büyükelçiliğini bombalayarak mutabakatı engellemek istediler.

ABD, Fransa ve Birleşik Krallık ateşkese katılmıyorlar. Washington, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından El Kaide ve IŞİD’i destek vermeyi sürdürmekle suçlandı. Suçlama ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından reddedildi. Öte yandan yakında görevi devredecek olan Barack Obama, 23 Aralık’ta, Suriye’deki « muhalefete » silah tedarikini onaylayan Savunma Bakanlığı bütçesini onayladı.

Mutabakat hakkında yorum yapmayan Suudi Arabistan, Suriyeli sığınmacılara yardım edeceğini duyurdu. Krallığın, sadece sığınmacı kamplarında inşa ettiği camileri kullanarak insani yardım dağıtması bekleniyor.

Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanına Suriye’deki askeri varlıklarını azaltma emri verdi. Öte yandan Rusya terörizme (El Kaide ve IŞİD) karşı faaliyetlerini sürdürecek.

Suriye’deki savaş en az 300 000 Suriyelinin ölümüne yol açtı. ABD ve NATO’daki ortakları tarafından planlandı ve Körfez monarşileri tarafından finanse edildi.