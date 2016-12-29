يبدو أن تركيا قد انقلبت على داعش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده في 27 كانون أول-ديسمبر 2016، أن على بلاده الآن التصدي لثلاث منظمات إرهابية في آن واحد:

داعش، حزب العمال الكردستاني (كردي) وفيتو (فتح الله غولن)

واضاف : (الغرب) يتهمنا بدعم داعش . لكنهم الآن هم الذين يدعمون الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش، و، اي.بي.جي (الأكراد).

يبدو أنه منذ بداية تقاربها مع روسيا في 10 ديسمبر—كانون الاول، توقفت تركيا عن دعم داعش.

وفي المقابل، أقدمت المنظمة الجهادية على حرق جنديين تركيين وهم أحياء في 22 كانون أول-ديسمبر