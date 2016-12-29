شبكة فولتير

يبدو أن تركيا قد انقلبت على داعش

شبكة فولتير
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده في 27 كانون أول-ديسمبر 2016، أن على بلاده الآن التصدي لثلاث منظمات إرهابية في آن واحد:

داعش، حزب العمال الكردستاني (كردي) وفيتو (فتح الله غولن)

واضاف : (الغرب) يتهمنا بدعم داعش . لكنهم الآن هم الذين يدعمون الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش، و، اي.بي.جي (الأكراد).

يبدو أنه منذ بداية تقاربها مع روسيا في 10 ديسمبر—كانون الاول، توقفت تركيا عن دعم داعش.

وفي المقابل، أقدمت المنظمة الجهادية على حرق جنديين تركيين وهم أحياء في 22 كانون أول-ديسمبر

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “يبدو أن تركيا قد انقلبت على داعش”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 29 كانون الأول (ديسمبر) 2016, www.voltairenet.org/article194768.html

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