Våpenhvile-avtale i Syria signert av jihadistene med unntak av Al-Qaida og Daesh (IS)

Voltaire Network — en våpenhvileavtale er blitt inngått i Syria. Dette annonserte den russiske presidenten Vladimir Putin sammen med sine utenriks- og forsvars-ministre. Russland og Tyrkia er garantimaktene. Den islamske republikken Iran har deltatt i forhandlingene som ledet opp til avtalen, men har plassert seg nå i all stillhet i bakgrunnen.

Tre dokumenter er signert av den Syriske Arabiske Republikken (Syria, overs.) og syv opprørsgrupper som representerer mer enn 60 000 jihadister:

Faylaq al-Sham (4 000 stridende)

Ahrar al-Sham (16 000 stridende)

Jaysh al-Islam (12 000 stridende)

Suar agi-Sham (12 000 stridende)

Jaysh al-Mujahidin (8 000 stridende)

Jaysh Idlib (6 000) stridende

Jabhat al-Shamiyah (3 000 stridende)

Disse tre dokumentene omfatter:

En våpenhvile (som ikke omfatter al-Qaida og IS) over hele territoriet som starter denne kvelden (29. desember 2016) ved midnatt.

Tiltak som tar sikte på at våpenhvilen respekteres og utplassering av russiske tropper.

Betingelsene for fredsforhandlingene som vil finne sted i Astana (Kazakstan). Iran og Egypt vil inkluderes i disse og USA vil kunne slutte seg til disse med en gang den valgte presidenten Donald Trump er tatt i ed (etter 20. januar 2017). Saudi-Arabia, Irak Jordan, Qatar og FN vil bli konsultert.

Avtalen splitter jihadistene i to grupper: På den ene siden er det de som vil forfølge NATOs målsetting og som har nektet å undertegne. På den andre side er de som har akseptert å gi opp kampen med våpen.

Ved å støtte denne avtalen med Irans Islamske Republikk, har Tyrkia som NATO-medlem - oppgitt sine ambisjoner om å bli lederen for den sunnimuslimske verden og fjernet seg fra USA. Opposisjons-styrkenes nasjonal-koalisjon og revolusjons-styrker har støttet avtalen.

I begynnelsen av denne måneden trakk Qatar seg fra krigen mot Syria. Landet er blitt aksjeeier i Rosneft, verdens største selskap og har knyttet opp landets energipolitikk til den russiske.

Denne avtalen har vært diskutert i to måneder. De som går mot den - spesielt Israel og Storbritannia har forsøkt å torpedere den med mordet på den russiske ambassadøren i Ankara og seinere ved å bombe en russiske ambassaden i Damascus den 28. og 29. desember.

USA, Frankrike og Storbritannia er ikke parter i avtalen om våpenhvile. Washington er blitt beskyldt av president Erdogan for vedvarende støtte til Al-Qaida og IS, noe ambassadøren fra USA i Ankara har benektet.. Imidlertid undertegnet Barak Obama en regnskapslov for forsvaret som tillater våpen-leveranser til opposisjonen (NB!) i Syria.

Saudi-Arabia, som ikke har kommentert avtalen, har annonsert at de vil hjelpe syriske flyktninger. Kongedømmet skal bistå med humanitær hjelp, først og fremst fra moskeene som de har satt opp i flyktningeleirene.

President Putin har gitt ordre til Forsvarsministeren om å redusere det russiske nærværet i Syria. Imidlertid vil Russland fortsatt delta i kampen mot terrorisme (Al-Qaida og IS).

Krigen mot Syria har kostet minst 300 000 syrere livet. Den ble planlagt av USA og partnerne i NATO og ble finansiert av Gulf-monarkiene.