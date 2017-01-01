Сеть Вольтер

Соглашение о прекращении огня в Сирии

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Российский президент Владимир Путин в присутствии министра иностранных дел и министра Обороны сообщил о подписании соглашения о прекращении огня в Сирии [1]. Гарантами этого соглашения выступили Россия и Турция. Исламская Республика Иран также принимала участие в выработке этого соглашения, но об этом не высказывается.

Всего Сирийской Арабской Республикой и семью повстанческими группами, включая Ахрар аль-Шам, были подписаны три документа [2].

Первый предусматривает прекращение огня (всеми формированиями, кроме Аль-Каиды и ИГИЛ) на всей территории начиная с полуночи 29 декабря 2016 г.

Второй определяет меры по соблюдению перемирия и развёртыванию российских сил.

Третий определяет условия проведения мирных переговоров, которые состоятся в Астане (Казахстан).

В переговорах примут участие Иран и Египет, а США смогут участвовать в них после вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа ( то есть после 20 декабря 2017).

Выступая гарантом соглашения вместе с Исламской Республикой Иран Турция отказывается от своего стремления стать лидером суннитского мира и удаляется от США.

Национальная коалиция сил сопротивления и революции заявила, что она поддерживает это соглашение. В начале месяца Катар прекратил своё участие в войне в Сирии. Он приобрёл акции Роснефти, самой крупной нефтяной компании мира, и связал свою энергетическую политику с российской.

Соглашение готовилось в течение месяца. Стороны, которые ему противились, пытались сорвать его подписание, убив российского посла в Турции и обстреляв 28 и 29 декабря российское посольство в Дамаске.

США, Франция и Соединённое Королевство не принимали участия в подписании соглашения. Президент Эрдоган обвинил США в том, что они поддерживают Аль-Каиду и ИГИЛ, однако американское посольство в Анкаре это опровергает.

Уходящий президент США Барак Обама 23 декабря подписал закон, разрешающий поставку вооружений сирийской оппозиции.

Саудовская Аравия соглашение не комментировала, но заявила о том, что окажет помощь сирийским беженцам. Гуманитарная помощь будет обеспечиваться исключительно через мечети в лагерях для беженцев.

Президент Путин отдал приказ министру Обороны уменьшить военное присутствие в Сирии. Тем не менее, Россия продолжит антитеррористические операции против Аль-Каиды и ИГИЛ.

Война в Сирии унесла жизни по меньшей мере 300 000 сирийских граждан. Она была спланирована Соединёнными Штатами и их партнёрами по НАТО, а финансировалась монархиями Залива.

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] « Владимир Путин объявил о всеобщем прекращении огня в Сирии », Сеть Вольтер, 29 декабря 2016.

[2] « Документы о прекращении огня в Сирии (полное) », Сеть Вольтер, 1 января 2017.

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Источник : « Соглашение о прекращении огня в Сирии », Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 1 января 2017, www.voltairenet.org/article194799.html

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