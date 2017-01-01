Документы о прекращении огня в Сирии (полное)

Документ I

Заявление о введении режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики

С целью создания необходимых условий для налаживания прямого полити-ческого диалога между всеми конфликтующими сторонами в Сирийской Араб-ской Республике, а также снижения уровня насилия, исключения жертв среди мирного населения и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа Российская Федерация, руководствуясь положениями·резолюции Совета Без-опасности Организации Объединенных Наций 2254 (2015), предлагает ввести с 00 ч. 00 м. 30 декабря 2016 года (время дамасское) на всей территории Сирии (за исключением районов боевых действий против террористических группировок «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и «Джабхат ан-Нусра») ре-жим прекращения боевых действий.

С указанного времени всем вооруженным формированиям противоборству-ющих сторон, а также силам, их поддерживающим, предлагается принять следу-ющие обязательства:

прекратить нанесение ударов любыми видами оружия, включая ракеты, ми-нометы и противотанковые управляемые ракеты, применение боевой авиации;

отказаться от захвата территории и стремления к захвату территорий, зани-маемых другими сторонами, участвующими в прекращении огня;

соразмерно использовать силу (применение лишь в объеме, необходимом для защиты от непосредственной угрозы) в ответном порядке в целях самообо-роны.

Российская Федерация призывает правительство Сирии, вооруженные оп-позиционные группировки, выступающие за мирное урегулирование конфликта и не причисляющие себя к международным террористическим организациям, а также государства, имеющие влияние на стороны конфликта, присоединиться к выполнению предложенных условий режима прекращения боевых действий.

Документ II

Заявление Министерства иностранных дел Турецкой Республики

Турция принимает активные меры, с тем чтобы положить конец насилию в Сирии и приступить к переправке гуманитарной помощи в эту страну, а также добиться возобновления переговоров между режимом и оппозицией в целях все-объемлющего урегулирования сирийского конфликта.

В результате наших усилий воюющие стороны в Сирии достигли догово-ренности о прекращении огня по всей стране, которая вступит в силу в 00 ч. 00 м. 30 декабря 2016 года. Мы приветствуем это событие.

Из этого режима прекращения огня исключены террористические организа-ции, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объеди-ненных Наций.

Турция и Российская Федерация поддерживают данную договоренность в качестве гарантов.

В рамках этой договоренности стороны берут на себя обязательства прекра-тить все вооруженные нападения, в том числе с воздуха, и воздержаться от рас-ширения контроля над территорией за счет друг друга.

Решающее значение имеет строгое соблюдение режима прекращения огня всеми сторонами. Турция и Российская Федерация твердо поддерживают этот режим и будут совместно следить за его соблюдением.

Кроме того, жизненно важной будет поддержка стран, оказывающих влия-ние на стороны на местах.

Турция сыграла важнейшую роль в завершении гуманитарной эвакуации из Алеппо несколько дней назад и в обеспечении вступления соглашения о прекра-щении огня на территории всей страны в силу с завтрашнего дня.

В надежде, что при условии полного соблюдения соглашения о прекраще-нии огня и в целях реализации подлинного политического переходного процесса на основе Женевского коммюнике и резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций режим и оппозиция в скором времени прове-дут в Астане встречу, на которой будут присутствовать представители стран-гарантов, для принятия конкретных мер по активизации политического процесса, осуществляемого при ведущей роли Организации Объединенных Наций. Турция будет продолжать прилагать неустанные усилия для достижения этого результа-та.

Документ III

Соглашение о механизме фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, объявленного в Сирии с 30 декабря 2016 года, и режиме применения санкций в отношении нарушителей

Российская Федерация и Турецкая Республика, принимая на себя обязатель-ства быть гарантами (каждый в определенной ему части) режима прекращения боевых действий (РПБД), объявленного в Сирии с 30 декабря 2016 года;

учитывая согласие отрядов сирийской вооруженной оппозиции (далее име-нуются — оппозиция) и руководства Сирии с разработкой и утверждением от-дельного документа — Соглашения о механизме фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, объявленного в Сирии с 30 декабря 2016 года, и режиме применения санкций в отношении нарушителей;

согласились о нижеследующем.

Статья 1. Совместная комиссия

1. Гаранты создают совместную комиссию, которая является главным ор-ганом для рассмотрения любых жалоб и вопросов, связанных с нарушениями ре-жима прекращения боевых действий.

2. Совместная комиссия:

а) руководит деятельностью пунктов контроля по наблюдению за соблю-дением сторонами сирийского кризиса (далее именуются — Стороны) режима прекращения боевых действий;

b) представляет предложения Сторонам о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении режима прекращения боевых действий, а также представляет предложения Гарантам о применении санкций к Сторонам-нарушителям.

3. Российское и турецкое представительства совместной комиссии раз-мещаются соответственно в городах Москва и Анкара.

Гаранты организуют между представительствами прямой канал связи.

Статья 2. Пункты контроля

1. В целях фиксации нарушений Сторонами режима прекращения боевых действий Гаранты создают в населенных пунктах, находящихся в непосредствен-ной близости к фактической линии соприкосновения Сторон, пункты контроля за соблюдением Сторонами режима прекращения боевых действий.

Статья 3. Применение санкций к Сторонам-нарушителям

1. Гаранты предпринимают все возможные меры для урегулирования разногласий между Сторонами по соблюдению режима прекращения боевых дей-ствий и разрешению конфликтов между ними.

2. При недостижении Сторонами согласия совместная комиссия направ-ляет Стороне-нарушителю требование о прекращении нарушений и принятии мер по возмещению ущерба населению и инфраструктуре потерпевшей Стороны. В случае его невыполнения Гаранты применяют к Стороне-нарушителю меры воздействия.

Статья 4. Заключительные положения

1. Настоящее соглашение заключено на срок действия режима прекра-щения боевых действий.

2. Гаранты согласны, что в последующем они разработают и подпишут расширенную редакцию настоящего соглашения в целях конкретизации его по-ложений.

Подписано в г. Анкара 29 декабря 2016 года в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском, турецком и арабском языках каждый.

Документ IV

Соглашение о формировании делегаций для начала переговоров о политическом урегулировании в целях комплексного разрешения сирийского кризиса мирным путем

Правительство Сирийской Арабской Республики, объявившее в Сирии 30 декабря 2016 года режим прекращения огня,

подтверждает, что альтернативы комплексному разрешению сирийского кризиса не существует и необходим запуск политического процесса в Сирии, ру-ководствуясь резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности Организации Объ-единенных Наций;

исходя из полного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, обеспечения интересов сирийского народа, прекращения кровопролития, обеспечения национальной безопасности и стре-мясь к скорейшей стабилизации в стране в координации с представителями Рос-сийской Федерации, именуемыми далее как Гарант:

1. Правительство Сирийской Арабской Республики в срок до 31 декабря 2016 года обязуется сформировать делегацию для ведения переговоров о полити-ческом урегулировании. Правительство Сирийской Арабской Республики само-стоятельно определяет состав делегации.

2. Делегация приступит к совместной работе с делегацией противобор-ствующей стороны с 15 января 2017 года, которая будет проводиться в г. Астана (Республика Казахстан) при участии Организации Объединенных Наций.

3. По итогам совместной работы обеих делегаций не позднее ___ _________ 2017 года будет разработана дорожная карта по разрешению внут-риполитического кризиса в Сирии.

4. Работа обеих делегаций будет осуществляться при поддержке Гаранта.

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченным представителем Правительства Сирийской Арабской Республи-ки и приобретает юридически обязывающий характер при условии подписания представителями противоборствующей стороны при участии Российской Феде-рации соглашения, аналогичного по содержанию настоящему Соглашению. О подписании такого соглашения Гарант в кратчайший срок информирует Прави-тельство Сирийской Арабской Республики.

В последующем оба соглашения как Правительством Сирийской Арабской Республики, так и противоборствующей стороной, а также Гарантом будут рас-сматриваться исключительно как единый документ о формировании делегаций для начала переговоров о политическом урегулировании в целях комплексного разрешения сирийского кризиса мирным путем.

Подписано в г. Дамаск ___ декабря 2016 года в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском и арабском языках каждый.

Документ V

Соглашение о формировании делегаций для начала переговоров о политическом урегулировании в целях комплексного разрешения сирийского кризиса мирным путем

Руководители отрядов сирийской вооруженной оппозиции, именуемые в дальнейшем Оппозиция,

поддерживают объявленный в Сирии с 30 декабря 2016 года режим прекра-щения боевых действий и присоединяются к нему;

подтверждают, что альтернативы комплексному политическому разрешению сирийского кризиса не существует и необходим ускоренный запуск политическо-го процесса в Сирии, как это предусмотрено Женевским коммюнике (2012) и ре-золюцией 2254 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

констатируют полное уважение суверенитета и территориальной целостно-сти Сирийской Арабской Республики, необходимость обеспечения интересов си-рийского народа, прекращения кровопролития и осуществления власти государ-ством, представляющим весь сирийский народ;

заявляют о всеобщей заинтересованности в скорейшей стабилизации обста-новки в стране при участии в качестве гарантов представителей Российской Фе-дерации и Турецкой Республики (далее именуются — Гаранты) и

соглашаются с нижеследующим:

1. Оппозиция при непосредственном участии Гарантов в срок до 16 января 2017 года обязуется сформировать делегацию для ведения переговоров о политическом урегулировании в целях комплексного разрешения сирийского кризиса мирным путем (далее именуется — Делегация).

Оппозиция самостоятельно определяет состав Делегации.

2. Делегация приступит к совместной работе с делегацией противобор-ствующей стороны с 23 января 2017 года, которая будет проводиться в г. Астане (Республика Казахстан) при участии Организации Объединенных Наций.

3. По итогам совместной работы обеих делегаций в максимально корот-кий срок будет разработана дорожная карта по разрешению сирийского кризиса.

4. Работа обеих делегаций будет осуществляться при поддержке Гаран-тов.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Оп-позицией и приобретает юридически обязывающий характер при условии подпи-сания представителем руководства Сирийской Арабской Республики при участии Российской Федерации соглашения, аналогичного по содержанию настоящему Соглашению. О подписании такого соглашения Гаранты в кратчайший срок ин-формируют Оппозицию.

В последующем оба соглашения как Оппозицией, так и руководством Си-рии, а также Гарантами будут рассматриваться исключительно как единый доку-мент — соглашение о формировании делегаций для начала переговоров о поли-тическом урегулировании в целях комплексного разрешения сирийского кризиса мирным путем.

Подписано в г. Анкара 29 декабря 2016 года в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском, турецком и арабском языках каждый.