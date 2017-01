Un groupe de Daesh de retour en Europe

L’alerte a été donnée par l’Italie qui avait arrêté, il y a un an, plusieurs Kosovars liés à Daesh. Lavdrim Muhaxheri serait de retour en Europe avec plusieurs de ses hommes, dont Ridvan Haqifi.

Muhaxheri est un jeune Kosovar de 27 ans qui a travaillé pour l’Otan au Kosovo, puis pour une « compagnie militaire privée » sous-traitante de l’Otan en Afghanistan et en Irak. Il aurait été recruté au Kosovo par l’imam Zekerija Qazimi et aurait rejoint l’Émirat islamique en Irak lorsque celui-ci est devenu Daesh. Il a publié plusieurs vidéos où on le voit assassiner cruellement des prisonniers.

Déjà recherché par les Nations-unies (Minuk), Interpol, et le département d’État des États-Unis, il est désormais dans la ligne de mire d’Europol. Selon les services de renseignement syriens et italiens, il projetterait divers attentats en Albanie, au Kosovo et en Macédoine.

Muhaxheri commandait les jihadistes albanais de Daesh jusqu’à ce qu’on annonce sa mort. Il a été alors remplacé par Ridvan Haqifi, mais est réapparu en mai 2015.

Daesh est une organisation terroriste, originellement créée par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre la Résistance irakienne. En 2014, il est passé sous le commandement du prince saoudien Abdul Rahman al-Faiçal avec pour mission de couper la route de la soie en Irak et en Syrie et de créer un « Sunnistan ».