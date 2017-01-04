İngiliz yanlısı gruplar, Suriyeliler arasında gerçekleştirilecek Astana müzakerelerine karşı

ABD, Fransa ve Birleşik Krallık’ın 31 Aralık 2016’da Güvenlik Konseyinde Astana müzakerelerine ilişkin şüphelerini ifade etmesinden sonra, Rusya ve Türkiye arasındaki ateşkese imza atan birçok grup müzakerelere katılmama tehdidinde bulundu [1].

Bunların arasında, Alluş Ailesinin grubu, İngiliz MI6 tarafından desteklenen Ceyş’ul İslam dikkat çekmektedir.

Olası geri çekilmelerinin hazırlıklarını yapan imzacı gruplar, halen Barada Vadisi’nde (Şam’a 15 km uzaklıkta) devam eden çatışmaların, ateşkesi ihlal ettiğinin altını çizmektedirler. Çatışmalar, Suriye Arap Ordusu ile El Kaide, Ceyş’ul İslam ve Özgür Suriye Ordusu’na bağlı olduklarını belirten unsurları karşı karşıya getirmektedir.

Bu çatışmalar, 23 Aralık 2016’da Ceyş’ul İslam tarafından kirletilen su tesislerinin tamirini engellemeye çalışan cihatçıları geri püskürmeyi hedefliyor. 5 milyon kent sakini bir haftadan beri şebeke suyundan mahrum kalınca, yetkililer Şam mahallelerinde halkın ihtiyacını karşılamak üzere tankerlerle su dağıtmak zorunda kalıyor. Bu çatışmalar Harira Köyünün Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından kurtarılmasından ve birkaç haftadan beri devam ediyor.