Сеть Вольтер

Резолюция 2336 (О прекращении огня в Сирии, переговоры в Астане)

Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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Совет Безопасности,

ссылаясь на все свои предыдущие резолюции и заявления своего Председа-теля о положении в Сирийской Арабской Республике, в частности резолюции 2254 (2015) и 2268 (2016), и Женевское коммюнике от 30 июня 2012 года,

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, незави-симости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Респуб-лики, а также целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций,

принимая во внимание совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики от 20 декабря 2016 года,

с удовлетворением отмечая посреднические усилия, предпринимаемые Российской Федерацией и Турецкой Республикой в целях содействия созданию режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике,

вновь обращаясь ко всем сторонам с призывом оперативно предоставить гуманитарным учреждениям безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Сирии, как это предусматривается во всех соответствующих резолю-циях Совета,

вновь заявляя, что устойчивое урегулирование нынешнего кризиса в Сирий-ской Арабской Республике может быть обеспечено лишь на основе инклюзивного и возглавляемого самими сирийцами политического процесса, базирующегося на Женевском коммюнике от 30 июня 2012 года, которое было одобрено в резолю-ции 2118 (2013), резолюциях 2254 (2015) и 2268 (2016) Совета и соответствую-щих заявлениях Международной группы поддержки Сирии,

1. приветствует и поддерживает усилия России и Турции, направлен-ные на прекращение насилия в Сирии и возобновление политического процесса, и принимает к сведению документы, опубликованные в этой связи Россией и Турцией (S/2016/1133);

2. подчеркивает важность всестороннего осуществления всех соответ-ствующих резолюций Совета Безопасности, в частности резолюций 2254 (2015) и 2268 (2016);

3. ожидает проведения в Астане, Казахстан, встречи с участием прави-тельства Сирийской Арабской Республики и представителей оппозиции, рас-сматривая эту встречу в качестве важной части политического процесса, возглав-ляемого самими сирийцами, и важного шага перед возобновлением переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве 8 февраля 2017 года;

4. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.

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Источник : « Резолюция 2336 (О прекращении огня в Сирии, переговоры в Астане) », Сеть Вольтер, 31 декабря 2016, www.voltairenet.org/article194855.html

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