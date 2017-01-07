Voltaire İletişim Ağı

İstanbul’da diskotek saldırısı

Voltaire İletişim Ağı
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1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’daki bir diskotekte düzenlenen saldırıya ilişkin birçok konu gün ışığına çıkarken, Türk Hükümeti ülke basınına yönelik saldırıya ilişkin yayın yasağı getirdi.

- Saldırıda 39 kişi öldü ve 69 kişi yaralandı.
- Hedef, Avrupa tarafındaki (yani Boğazın Avrupa tarafında yer alan) Hıristiyan Ortodoks burjuvazisinin uğrağı Reina adlı diskotektir.
- Başta yayınlanan haberlerin aksine, tanıklar 2 ila 4 saldırgandan söz ediyorlar.
- Başta yayınlanan haberlerin aksine, saldırganların hiçbir Noel Baba kılığında değildi. Buna karşın, AKP’ye yakın bazı gazeteler ve bazı Müslüman vaizler, önceki günlerde Yeni Yıl kutlamalarını ve Noel Baba inancını dinsizlikle suçladılar.
- Polise göre, saldırının failleri silah kullanımı konusunda çok iyi eğitim almışlardı.
- Polis, fotoğrafını yayınladığı (yukarıdaki fotoğraf) ama ismini basına vermediği saldırganlardan birinin kimliğini belirlediğini açıkladı. Orta Asya kökenli olduğu söyleniyor. Evi basılarak arandı ve yakın çevresindeki on beşe yakın kişi gözaltına alınarak sorgulandı.
- Saldırı sadece IŞİD tarafından üstlenildi.
- Kimliği belirlenen saldırganın eşi polise kocasının IŞİD üyesi olduğunu bilmediğini savundu.

Bu verilerden hareketle söz konusu saldırının, 19 Aralık’ta Ankara’da Rus Büyükelçisine karşı gerçekleştirilen suikast gibi Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşmayı hedef aldığı sonucu çıkarılabilir. Her ne kadar saldırı IŞİD’in çıkarlarına hizmet etse de, yukarıdaki veriler bu saldırının mutlaka faili olmadığını düşünmemize yol açıyor.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İstanbul’da diskotek saldırısı”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 7 Ocak 2017, www.voltairenet.org/article194859.html

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