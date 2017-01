Grupos pró-britânicos hostis às negociações intra-sírias de Astana

Depois dos Estados Unidos, a França e o Reino Unido terem expresso as suas dúvidas sobre as negociações de Astana (Cazaquistão), a 31 de Dezembro de 2016 no Conselho de Segurança, vários grupos signatários do cessar-fogo russo-turco ameaçam não participar nelas [1].

É nomeadamente o caso do Jaysh al-Islam, o grupo da família Allouche, apoiado pelo MI6 britânico.

Preparando a sua possível retirada, estes signatários sublinham que os combates que se desenrolam agora em Wadi Barada (a 15 quilómetros de Damasco) violariam o cessar-fogo. Os combates opõem o Exército Árabe Sírio à Al-Qaida, Jaysh al-Islam e elementos que se dizem do Exército Sírio Livre.

Estes combates visam expulsar os jiadistas que tentam impedir a reparação das instalações hidráulicas poluídas (com gasóleo- ndT), a 23 de Dezembro de 2016, pelo Jaysh al-Islam. De facto, os 5 milhões de habitantes da capital estão privados de água corrente desde há uma semana, forçando as autoridades a fazer passar camiões-cisterna nos bairros de Damasco para abastecer a população de água. Esta batalha dura há várias semanas, nomeadamente depois da libertação da aldeia de Harira pela República Árabe Síria.