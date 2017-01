Ό τι κάνει ο Τζον Κέρι την ημέρα το αποκάνει η Βικτόρια Νούλαντ τη νύκτα.

Για να εξασφαλίσει τη προσωπική επιβίωση του, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκκαθάριση όλων των φιλοαμερικανών στοιχείων στη χώρα του· μια εκκαθάριση που προστίθεται στον πόλεμο που διεξάγει ήδη εναντίον της Συρίας, εναντίον του ΡΚΚ, και από τούδε και στο εξής εναντίον των πρώην μισθοφόρων του στο Νταές/Daesh.

Η αποδόμηση της αμερικανικής επιρροής πέρασε πρώτα μέσα από την εξάλειψη του κινήματος Χιζμέτ του Φετουλάχ Γκιουλέν, του ισλαμιστή ιεροκήρυκα ο οποίος εργάζεται για τη CIA από την Πενσυλβανία. Συνεχίζει και σήμερα με τη απόλυση και συχνά τη σύλληψη όχι μόνο όλων των στρατιωτικών που σχετίζονται με τις ΗΠΑ, αλλά και των κοσμικών στρατιωτικών γενικά. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος...

450 από τους 600 Τούρκους ανώτερους αξιωματικούς που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ διατάχθηκαν να γυρίσουν στην Τουρκία. Περισσότεροι από 100 εξ αυτών και οι οικογένειές τους ζήτησαν πολιτικό άσυλο στο Βέλγιο, έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Πρώτη συνέπεια αυτής της αντι-κοσμικής εκκαθάρισης, ο τουρκικός στρατός αποκεφαλίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε πέντε μήνες το 44% των στρατηγών απολύθηκαν. Και αυτό, ενώ, κατά τη διάρκεια του σκανδάλου Εργκένεκον, το 70% των τότε ανωτέρων αξιωματικών είχαν απολυθεί, συνεληφθεί και φυλακιστεί. Στερούμενη της διοίκησης της, η επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη» βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Ο Ερντογάν αναγκάζεται συνεπώς να περιορίσει τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του για τα επόμενα χρόνια· είτε να είναι στη Συρία, το Ιράκ και την Κύπρο –τρία κράτη υπό μερικής κατοχής της Τουρκίας-. Άφησε επομένως να πέσει το ανατολικό Χαλέπι (Συρία) -αλλά όχι το Ιντλίμπ- και ετοιμάζεται να αποσυρθεί από τη Μπασίκα (Ιράκ).

Ιδωμένη από την Ουάσιγκτον, μια πιθανή έξοδος της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, ή τουλάχιστον από την ολοκληρωμένη διοίκηση της Ατλαντικής Συμμαχίας, προκαλεί κρύο ιδρώτα στην ιμπεριαλιστική φατρία της εξουσίας. Σε αριθμό στρατευμένων, ο τουρκικός στρατός είναι πράγματι ο δεύτερος του ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, μια πιθανή έξοδος από τη Συμμαχία προκαλεί μάλλον ανακούφιση στην παράταξη του Ντονάλντ Τραμπ για την οποία η Τουρκία είναι μια χώρα που παραπαίει.

Εξ ου και το φορτσάρισμα (forcing) των νεοσυντηρητικών να ξαναφέρουν την Τουρκία στην «πορεία της Ιστορίας» (αυτής του «Νέο Αμερικανικό Αιώνα»). Έτσι, η υφυπουργός Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, προσπαθεί να προσφέρει τη Κύπρο στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν· ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2015, όταν ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα διέταξε την εξάλειψη του Τούρκου πρόεδρου.

Ασκώντας εκβιασμό στον Κύπριο πρόεδρος Νίκο Αναστασιάδη, η Μαντάμ Νούλαντ τον παρακάλεσε να δεχθεί το «ειρηνευτικό σχέδιο» της για τη Κύπρο: το νησί θα επανενωθεί και θα αποστρατιωτικοποιηθεί –δηλαδή θα στερείται του στρατού του-, ενώ το ΝΑΤΟ –δηλαδή τα τουρκικά στρατεύματα- θα εγκατασταθεί. Με αυτό τον τρόπο, ο τουρκικός στρατός θα μπορεί να ολοκληρώσει την κατάκτηση του νησιού χωρίς μάχη. Σε περίπτωση που θα αρνιόταν αυτή την ανόητη συναλλαγή, ο πρόεδρος Αναστασιάδης μπορεί να διωχθεί από τη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης λόγο της συμμετοχής του ως δικηγόρος στις υποθέσεις της εταιρείας Imperium του Ρώσου φίλου του Leonid Lebedev· μια υπόθεση στα 2 δισ δολάρια.

Έτσι, η ρήξη με το ΝΑΤΟ θα στοίχιζε στη Τουρκία την υπό κατοχή της Βορειοανατολική Κύπρο , ενώ η παραμονή της στην Ατλαντική Συμμαχία θα της προσέφερε ολόκληρο το νησί.

Βέβαια, σε λίγες εβδομάδες, η Βικτόρια Νούλαντ αναμένεται να απολυθεί από το νέο υπουργό Εξωτερικών, Rex Tillerson, αλλά η ομάδα που εκπροσωπεί δεν αναμένεται να χάσει όλη την εξουσία της. Η Μαντάμ Νούλαντ είναι μέλος της οικογένειας των ιδρυτών του Σχεδίου για έναν Νέο Αμερικανικό Αιώνα, το οποίο συμμετείχε στο σχεδιασμό των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο πεθερός της, Donald Kagan του Ινστιτούτου Hudson, εκπαίδευσε τους νεοσυντηρητικούς και τους μαθητές του Leo Strauss στην στρατιωτική ιστορία της Σπάρτης. Ο κουνιάδος της, Frederick Kagan του American Enterprise Institute, εξασφάλισε τις δημόσιες σχέσεις των στρατηγών Ντέιβιντ Πετρέους και John R. Allen. Η κουνιάδα της, Kimberly Kagan, ίδρυσε το Institute for the Study of War (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του πολέμου). Ο σύζυγός της, Robert Kagan αμείβεται σήμερα από τον πρώην εμίρη του Κατάρ στο Brookings Institution (Ινστιτούτο Brookings). Τέσσερα πρόσωπα, πέντε δεξαμενές σκέψης (think tanks), αλλά μόνο μία ιδεολογία.

Η Βικτώρια, όσον την αφορά, ήταν διαδοχικά πρέσβειρα στο ΝΑΤΟ, εκπρόσωπος της Χίλαρι Κλίντον, και διοργανώτρια του πραξικοπήματος στο Κίεβο, τον Φεβρουάριο του 2014. Βοήθησε τους προέδρους Πέτρο Ποροσένκο και Ερντογάν να δημιουργήσουν επίσημα την « Ισλαμική διεθνή Ταξιαρχία » που διοργάνωσε εκτεταμένα σαμποτάζ στη Ρωσία. Η δράση της θα συνεχιστεί από το βαθύ κράτος των ΗΠΑ εναντίον της διοίκησης (κυβέρνησης) Τραμπ.

Αυτή είναι η ομάδα που βρίσκεται πίσω από τους Kagan που συνεχίζει τον πόλεμο στη Συρία, χωρίς κανένα άλλο στόχο παρά να παραμείνει στην εξουσία. Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα όχι μόνο δεν ήταν σε θέση να τους διώξει από τη διοίκησή του, αλλά μια προσωπικότητα σαν την Βικτόρια Νούλαντ, που θεωρούταν ηγετική φυσιογνωμία στην κυβέρνηση Μπους δεν είχε καμία δυσκολία να προαχθεί στη κατάταξη της διοίκηση των Δημοκρατικών και να οργανώσει το κύμα ρωσοφοβίας. Αν και εργάστηκε σε αρμονία με τη Χίλαρι Κλίντον, δεν σταμάτησε ποτέ, με τον φίλο της Jeffrey Feltman, το πραγματικό αφεντικό του ΟΗΕ, να σαμποτάρει τη διπλωματία του υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι.

Γνωρίζοντας την ικανότητα του Ερντογάν να αλλάξει ξαφνικά στρατηγική, η Μόσχα θα πρέπει είτε να ηρεμήσει τις ανησυχίες του Αναστασιάδη, είτε να προσφέρει κάτι πιο ελκυστικό στην Άγκυρα για να τον κρατήσει στο μέσο του ποταμού, μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας.