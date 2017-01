1984

Berlin-massakren - hvorfor etterlot terroristen sine dokumenter? The Corriere della Sera (avis i Milano, overs.) reiser dette spørsmålet under etiketten «merkverdigheter». For å kunne besvare dette spørsmålet, må vi se litt bakover i tid … men vår hukommelse om dette er helt blankskurt. (En helt ny konto) har blitt opprettet av «Sannhetsministeriet», som ble oppfunnet av George Orwell i hans fiksjonsroman, 1984. Dette var en kritikk av «Stalins totalitarisme» - men noe som er blitt virkeliggjort i de «vestlige demokratiene».

Dermed slettes historien som er rapportert i de forutgående årene: USA/NATO-krigen mot Libya, som ble besluttet, slik Clintons e-poster beviser, for å stanse Gaddafis plan om å etablere en afrikansk valuta som alternativ til dollaren og Cfa Franc. Denne krigen ble utløst av en hemmelig operasjon besluttet av president Obama, finansiering og væpning av islamist-grupper (i disse også det som seinere skulle bli kjernen i IS) som tidligere var definert som terrorister. Deretter fikk de våpen-påfyll via CIA-nettverk (slik New York Times rapporterte i mars 2013) da de etter å ha styrtet Gaddafi ble plassert i Syria i 2011 for å fjerne Assad og deretter angripe Irak (akkurat da Maliki-regjeringen distanserte seg fra Vesten og nærmet seg Moskva og Beijing).

Slettet: Pentagons etterretningstjeneste sitt dokument (datert 12. august 2012, ødelagt 18. mai 2015) som bekrefter at «i Syria støtter vestlige land, Gulf-statene og Tyrkia de kreftene som forsøker å innta de vestlig områdene» og helt frem til nå ser det som «en mulighet til å etablere et «Kalifat først og fremt i Øst-Syria».

Visket ut: Den fotografiske dokumentasjonen om USAs senator John McCain som da han representerte Det Hvite Hus på oppdrag i Syria møter i mai 2015 kalifen som er leder av IS, Ibrahim al-Badri.

Samtidig og inspirert av Orwelsk «ny-tale», tilpasses det media-politiske språket til denne saken: Terroristene defineres bare som det når de har til oppgave å terrorisere befolkningen, altså opinionen i vestlige land slik at den gir sin støtte til USA/NATOs strategi. (Samtidig) defineres terroristene som «krigere for opposisjonen» eller «opprørere» når de massakrerer sivile i Syria.

Ved å bruke «ny-tale» om bilder, holdes Aleppos tragiske tilstand borte fra det vi skal se; Aleppo er okkupert av terrorister støttet av Vesten, men når syriske styrker som støttes av Russland begynner frigjøringen av byen, blir vi presentert for «tortur i Aleppo» hver dag.

Likevel holdes det langt unna synsfeltet vårt når regjeringsstyrkene den 16. desember tar til fange en kommando-enhet til «Koalisjonen for Syria». Den består av representanter fra USA, Israel, Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Jordan og Marokko - disse representantene koordinerte fra en bunker i Øst-Aleppo terroristene i Al Nusra og andre.

Det er mot dette bakteppet en må besvare spørsmålet som Corriere della Sera stiller: Hvorledes kan, slik det også skjedde i Charlie Hebdo-massakren og flere andre, terroristene glemme eller med hensikt etterlate dokumenter om identiteten, noenller med hensikt etterlate dokumenter om identiteten, noen som gjør at han øyeblikkelig identifiseres og drepes.

I Berlin observeres andre merkverdigheter: Når en leiter i lastebilen umiddelbart etter massakren, klarer ikke politiet og de hemmelige tjenestene å oppdage at under førersetet ligger dokumentene til tunisieren sammen med en bunke fotografier. Derfor arresterer de en pakistaner som de slipper ut neste dag på grunn av mangel på bevis. Det er på dette tidspunkt en agent med betydelig erfaring kommer til å se under førersetet, hvor han oppdager identitets-papirene til terroristen.

Han blir helt tilfeldig oppdaget midt på natten og drept av en patrulje på Sesto stasjonen, en kilometer fra hvor han satt fra seg den polske lastebilen som ble brukt til massakren.

Alt er dokumentert av «Sannhetsministeriet».