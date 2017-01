Szefowie Rosniefti i ExxonMobil gratulują sobie na forum w Davos.

08 marca 2013 — Spółka-córka Rosniefti będzie uczestniczyć w geologicznych pracach poszukiwawczych na działkach ExxonMobil w zatoce meksykańskiej. Odpowiednia umowa została podpisana 5 marca [2013] w ramach wizyty w USA szefa rosyjskiej spółki Igora Sieczina.

Zgodnie z tym dokumentem, spółka-córka Rosniefti (Neftegaz America Holding Limited) otrzyma 30-procentowe udziały w 20 głębinowych obszarach o łącznej powierzchni około 450 km2. Siedemnaście obszarów znajduje się w zachodniej części Zatoki Meksykańskiej, a trzy w centralnej. ExxonMobil zachowa przy tym 70 % udziałów i pozostanie operatorem. Obecnie przeprowadzana jest analiza danych uzyskanych z badań sejsmicznych i prace wydobywcze nie są tam w tej chwili prowadzone.

Szef Rosniefti Igor Sieczin powiedział, że dzięki podpisanej umowie Rosnieft i jej spółki zależne uzyskują dostęp do najbogatszego roponośnego basenu na świecie. „Jesteśmy pewni, że nasze wspólne wysiłki zapewnią najbardziej efektywne zagospodarowanie działek w Zatoce Meksykańskiej (...) doświadczenie i wiedza zdobyte tutaj, będą mogły być wykorzystane przy zagospodarowywaniu położonych głęboko pod wodą działek na szelfie rosyjskim, a zwłaszcza na działce Tuapsyńskie Ugięcie [1], która jest uwzględniona w umowie o współpracy strategicznej.” Przypomnijmy, że Rosnieft i ExxonMobil kontynuują realizację umowy o współpracy strategicznej, która została zawarta przez obie kompanie w 2011 roku. Przewiduje się, że obie firmy będą prowadzić wspólne prace w zakresie poszukiwania i zagospodarowania zasobów węglowodorów w Rosji i innych krajach.

Witalis Kriukow z IFD Kapitał w wywiadzie dla dziennika „Izwiestija” („Известия”, pol. „Wiadomości”) nazywa przedmiotową transakcję „lustrzaną”, ponieważ jest ona podobna do umowy tych spółek [w sprawie rosyjskiego szelfu] w Arktyce. Ekspert uważa, że ponieważ nie było jeszcze badań geologicznych na obszarach Exxonu, toteż stopień rozpoznania tych złóż można porównać z projektami na Morzu Karskim. Kriukow podkreślił również, że jego zdaniem Exxon zaproponował Rosniefti skomplikowane projekty, wymagające dużych inwestycji i powiązane z wysokim ryzykiem. Ekspert zgodził się jednak, że Zatoka Meksykańska to całkiem atrakcyjny region wydobycia ropy. Zdaniem analityka, mówienie o międzynarodowej ekspansji Rosniefti jest przedwczesne, chodzi raczej o możliwość zdobycia doświadczeń.

Analityk Raiffeisenbank Andrzej Poliszczuk zgodził się z Kriukowem, ale w wywiadzie dla gazety „Wiadomości” („Ведомости”) powiedział, że położenie rosyjskiej firmy jest bardziej wygodne, gdyż w Zatoce Meksykańskiej wydobycie prowadzone jest od dawna i z sukcesem – w przeciwieństwie do Arktyki – i niesie też ze sobą mniejsze ryzyko.

Jak zaznaczył wiceprezes Centrum Komunikacji Strategicznych Dymitr Abzałow, wejście na rynek amerykański jest perspektywiczne zarówno dla Rosniefti, jak i dla Rosji. Jego zdaniem, ten region jest atrakcyjny z powodu rozwiniętej infrastruktury transportowej. A dodatkowo, po otrzymaniu 30 % udziałów w projektach, Rosnieft zdoła zwiększyć swoje umiejętności w zakresie pracy na szelfie, co przyda się firmie w Arktyce. Po podpisaniu „szelfowych” umów z europejskimi firmami Eni i Statoil, a także po azjatyckich wojażach Igora Sieczina – Rosnieft faktycznie wytyczyła główne kierunki swojego rozwoju na rynkach zagranicznych.

Sergiusz Prawosudow, dyrektor Instytutu Narodowej Energetyki, powiedział w rozmowie z „Jednakże” („Однако”), że Rosnieft kroczy drogą Gazpromu. „Tutaj schemat jest bardzo prosty, obmyślony początkowo przez Gazprom: trzeba dawać udziały w swoich projektach, w zamian za [udziały w] projektach w innych krajach. Rosnieft też poszła tą drogą – oni dali Stanom Zjednoczonym możliwość uczestniczenia w projektach na szelfie arktycznym, a otrzymali w zamian możliwość wydobywania ropy na terytorium USA. No i nie jest żadną nowością, że Rosnieft jest firmą międzynarodową, która wydobywa ropę nie tylko w Rosji.”

Oprócz kontraktu z Exxon, Rosnieft podpisała 6 marca porozumienia z największymi światowymi firmami handlowymi Glencore i Vitol w sprawie długoterminowych dostaw [2] ropy naftowej. Umowa z Glencore przewiduje dostawy w wysokości do 46,9 mln ton, a umowa z Vitol – do 20,1 mln ton – poinformowano na stronie internetowej Rosniefti [3]]. Zgodnie z tymi umowami, firma rosyjska otrzyma zaliczki w łącznej kwocie do 10 mld dolarów, które zostaną przeznaczone na cele ogólnorozwojowe Rosniefti oraz na cele inwestycyjne (w szczególności będzie można ich użyć do realizacji transakcji zakupu TNK-BP [Tiumeńskiej Kompanii Naftowej], co pozwoli zmniejszyć szacunkową wielkość [koniecznych] pożyczek [inwestycyjnych]) [4].