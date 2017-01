İşitsel kanıt: John Kerry özel görüşmesinde IŞİD’i desteklediğini ve silahlandırdığını teyit ediyor

New York Times 30 Eylül 2016’da, Dışişleri Bakanı John Kerry ile Suriye « muhalefeti » arasındaki görüşmenin ses kayıtlarından bölümler yayınladı [1]. Görüşme 22 Eylül 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haricinde gerçekleştirildi. Görüşmede Kerry, ABD Kongresinin Suriye Arap Cumhuriyetini devirmek üzere adam göndermeyi kabul etmemesine teessüf ederken ve muhaliflere kendileri yerine iş görecek bir başka askeri güç bulmalarını ve bunları iktidara taşımalarını önerirken duyuluyor.

New York Times’in seçtiği bölümlerden Dışişleri Bakanlığının artık muhalefetin ulusal koalisyonunu destekleyemeyeceği ve ondan kendisine başka destekçiler bulmasını istediği anlamı çıkıyordu.

1 Ocak 2017’de, kaydın 36 dakikalık tamamı The Last Refuge’de yayınlandı [2]. Bu kayıt görüşmeden çıkan anlamı tamamen değiştiriyor ve dolayısıyla başta New York Times tarafından yayınlanan bölümlerin tercihinin aslında Obama yönetimini suçlamayı değil ama korumayı amaçladığını ortaya koyuyor.

Kaydın tamamında Dışişleri Bakanı:

Obama yönetiminin Suriye Arap Cumhuriyetine karşı 2011’den beri yürüttüğü savaşın stratejik hedefinin rejimi devirmek olduğunu teyit ederken;

Obama yönetiminin IŞİD’in onun yerine Suriye Arap Cumhuriyetini devirecek durumda olmasını umduğunu teyit ederken;

Obama yönetiminin Suriye Arap Cumhuriyetini devirmesi için IŞİD’e silah tedariki yaptığını teyit ederken duyuluyor.

Bu ses kaydı, sözde Suriye Devrimi efsanesine olduğu gibi Batının IŞİD’le mücadele ettiği efsanesine de son veriyor. Obama yönetimi içerisinde yaşanan gerilimlerin ve General Michael Flynn’in istifasının daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Uluslararası hukukta IŞİD’e destek vermek İnsanlığa karşı suç işlenmesi anlamına geliyor.