Rosja sprzedaje 19,5 % Rosniefti spółce Glencore i Katarowi

Wartość rynkowa akcji Rosniefti jest oceniana na 55,02 mld euro. Akcje rosyjskiego giganta naftowego sprzedano spółce Glencore i Katarowi [ 3 ] ze zniżką dwuprocentową, tj. za 10,5 mld euro, które to środki będą przekazane rosyjskiej firmie państwowej Rosnieftiegaz. Część owej kwoty, którą Rosnieftiegaz przeleje do rosyjskiej kasy państwowej, będzie wykorzystana na pokrycie deficytu dochodów budżetowych Rosji, spowodowanego sankcjami gospodarczymi UE.

Tłumaczenie

Grzegorz Grabowski

Polski blog



[1] Analityk i publicysta Aleksander Rogers uchylił rąbka tajemnicy: „korporacja Glencore, której wartość szacuje się na 96 mld USD, wystawiła na IPO [ang. Initial Public Offering] w 2010 r. akcje na kwotę 2,2 mld USD (czyli nieco ponad 2 %). A bank Rotszyldów zakupił z tejże puli akcje tylko za 40 mln USD (czyli 2 % od 2 %). No i teraz złowrodzy Rotszyldowie posiadają aż 0,04 % akcji Glencore, co nie daje im najmniejszych praw do zarządzania firmą. Tak więc, Glencore pozostaje nadal – tak jak i w l. 70-tych XX wieku – kantorem należącym do KGB ZSRR.” (tłum GG.) – zob.: „Александр Роджерс: Введение в конспирологию – Ротшильды и „Роснефть”” („Aleksander Rogers: Wstęp do konspirologii – Rotszyldowie i Rosnieft”), Александр Роджерс, Журналистская Правда (Dziennikarska Prawda), 11 grudnia 2016.

[2] „Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов” („Śledczy znaleźli u Uliukajewa monety z drogocennych metali”), Lenta.ru, 11 stycznia 2017. – Tamże czytamy: „Basmański sąd w Moskwie potwierdził przejęcie środków należących do b. ministra rozwoju gospodarczego Rosji Aleksego Uliukajewa, oskarżonego o przyjęcie dwóch milionów dolarów łapówki. Poinformowała o tym w środę 11 stycznia Lentę.ru rzeczniczka sądu, Junona Cariewa. Według niej, wśród przejętego majątku są również monety z drogocennych metali. Łączna kwota zabezpieczonego mienia – pół miliarda rubli [ok. 8 mln euro – przyp. tłum.].” (tłum GG.).

[3] „Сингапурская компания получила право на 19,5% Роснефти” („Singapurska firma otrzymała prawo do 19,5 % Rosniefti”), РосБизнесКонсалтинг (RosBiznesKonsulting), 10 stycznia 2017.