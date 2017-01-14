UÇK’nın teröristleri yargılanacak mı?

Eski Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, Bâle-Mulhouse Havalimanında Fransız adaletince önce, ardından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sırbistan, 90’lı yıllarda Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) içerisinde işlediği suçlardan dolayı yargılanmak üzere Haradinac’ın iade edilmesini istedi.

Kosova, NATO tarafından kurulmuş ama uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir devlettir.

Arnavut mafyası içerisinde NATO tarafından oluşturulan UÇK, Yugoslavya’da ayrım gözetmeksizin terörizm kampanyası yürütmüş ve Yugoslavya’nın acımasız baskısını kışkırtarak NATO’ya savaşını meşrulaştırma imkanı vermişti. UÇK subayları Alman KSK’ları tarafından Atlantik İttifakı adına Türkiye’de eğitilmişlerdi.

Sırbistan’a isnat edilen suçlar hemen cezalandırılmış olsa da, 17 yıl sonra UÇK’nın işlediği suçların yargılanması için bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması bekleniyor.

Birkaç yıl süren dava boyunca Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç’in insanlığa karşı suç işlediğini kanıtlayamayan NATO, onu 2006 yılında Lahey’deki hücresinde öldürttü. Ölümü, aynı şekilde NATO’nun kurbanı olan Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi’nin ölümlerinin habercisiydi.

Ramuş Haradinac, eski Yugoslavya için oluşturulan uluslararası mahkemede daha önce 2007 yılında yargılanmıştı. NATO’nun istihbarat servisleri Başsavcı Carla Del Ponte’ye Haradinac ile ilgili ellerinde bulunan belgeleri vermeyi reddetmişti. Mahkeme önünde ifade vermesi beklenen ondan fazla aleyhte tanık öldürüldü. Bay Haradinac sonuç olarak beraat etti.

Bir özel mahkemenin kurulması durumunda, bir numaralı sanık Kosova’nın şimdiki Cumhurbaşkanı Haşim Taçi olacaktır. Beklerken, Sırbistan adalet talep ediyor.

Suçlamanın yöneltildiği duruşma sırasında Ramuş Haradinac, kendisini ölen Başkan Miloseviç’in hizmetinde olmakla suçlayan Fransız savcılarına hakaret etti. Avukatı Rachel Lindon, daha önce Lahey’de yargılandığı için Belgrad’ın müvekkilini yargılama yetkisi olmadığını savundu. Ancak savcılık tanıklar öldüğünden, ilk davanın suçların tümünü değerlendiremediği gözleminde bulundu.

Ramuş Haradinac’ın Sırbistan’a iadesi için Fransız hükümetinin onay vermesi gerekiyor.