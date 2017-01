Dowód audio – John Kerry w prywatnej rozmowie przyznaje się do wspierania i zbrojenia Państwa Islamskiego

30. września 2016 New York Times opublikował fragmenty nagrania audio rozmowy między sekretarzem stanu USA Johnem Kerrym i członkami syryjskiej „opozycji” [1]. Rozmowa ta odbyła się 22. września 2016 r. w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. John Kerry skarży się w niej na to, że Kongres odmawia zgody na wysłanie wojsk celem obalenia Syryjskiej Republiki Arabskiej; radzi też opozycjonistom, żeby znaleźli sobie inne mocarstwo militarne, które mogłoby wynieść ich do władzy w zastępstwie Stanów Zjednoczonych.

Wybrane przez New York Times fragmenty wydają się wskazywać, że Departament Stanu nie może dalej wspierać opozycyjnej Koalicji Narodowej i radzi jej znaleźć sobie innego protektora.

Pełną, 36-minutową wersję nagrania opublikował 1. stycznia 2017 portal The Last Refuge [2]. Ta wersja ma zupełnie inną wymowę i pokazuje, że wyboru fragmentów New York Times dokonał nie w celu demaskacji administracji Obamy, ale po to, żeby ja chronić.

Na pełnej wersji nagrania, słyszymy, jak sekretarz stanu potwierdza:

że strategicznym celem wojny, prowadzonej od 2011 r. przez administrację Obamy przeciwko Syryjskiej Republice Arabskiej, jest obalenie jej rządu;

że administracja Obamy miała nadzieję, że Państwo Islamskie będzie w stanie obalić Syryjską Republike Arabską w jej zastępstwie;

że administracja Obamy dostarczała Państwu Islamskiemu broni w celu obalenia Syryjskiej Republiki Arabskiej.

Opisywane tu nagranie kończy zarówno z mitem rzekomej rewolucji w Syrii, jak i z mitem walki Zachodu przeciwko Daeszowi. Pozwala też lepiej zrozumieć wewnętrzne napięcia w administracji prezydenta Obamy i dymisję generała Michaela Flynna. W kontekście prawa międzynarodowego wsparcie dla Państwa Islamskiego stanowi pogwałcenie kilku rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także zbrodnię przeciwko ludzkości.