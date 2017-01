Situation en Syrie du 9 au 12 janvier 2017, selon la Russie

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 9 janvier 2017)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu 2 accords d’adhésion au cessez-le-feu avec les cités Kharf Radouy et Beitrikhan (province de Lattaquié).

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1097.

Négociations sur l’adhésion au cessez-le-feu ont été continuées avec les leaders des formations armées illicites dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Al-Quneitra.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 104.

Observation du cessez-le-feu

A partir de 00:00 le 30 décembre 2016, conformément à l’Accord unifié sur la résolution du conflit syrien, le cessez-le-feu a été introduit.

Les groupements armés suivants ont adhéré au cessez-le-feu : Feilak al-Sham, Djabhat Akhli al-Sham (Jaish al-Moudjakhidin, Souvar al-Sham), Firka Soultan Mourad, Jaish Idlib, Sukur al-Sham, Feilak Rakhman, Dzhabhat Al-Shamiya, Tadjamua Fastakin, Jaish al-Iza, Jaish al-Nasr, Al-Firkat al-Ulya al-Sakhilia (1 division côtière), Jaysh al-Islam, Liwa Shuhada al-Islam.

La partie russe de la mission conjointe russo-turque sur la considération des violations de l’Accord unifié a enregistré 14 violations dans les provinces : Hama (8), Lattaquié (2), Damas (2), Alep (2).

La partie turque a enregistré 17 violations dans les provinces : Hama (5), Lattaquié (1), Alep (5), Homs (1), Damas (4), Daraa (1).

Toutes les violations sont considérées, on prend des mesures afin d’exclure leur répétition.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Au cours des dernières 24 heures, 8 actions humanitaires au cours desquelles les civils ont reçu environ une tonne des cargaisons humanitaires :

dans le district Cheikh Maksoud (ville d’Alep) — 1.5 tonnes ;

près de l’école Souleiman Khitira (ville d’Alep) — 1.3 tonnes ;

dans le district d’Al-Khamdania (ville d’Alep) — 2 tonnes ;

dans le district d’Al-Ismaïlia (ville d’Alep) — 500 kg ;

dans le district de Sallakh ad-Dine (ville d’Alep) — 1.8 tonnes ;

dans le district de Khan al-Zaïtoune (Souleimania) (ville d’Alep) — 2 tonnes ;

dans le district de Khei al-Fardousse (ville d’Alep) — 900 kg ;

dans le camp pour les réfugiés dans l’école Souleiman Khitira (ville d’Alep) — 1.3 tonnes.

Les points d’alimentation chaude et de livraison des objets de première nécessité sont déployés pour les civils, qui ont quitté les régions d’est de la ville d’Alep.

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 10 janvier 2017)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on n’a pas conclu d’accords sur le cessez-le-feu.

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1097.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 104.

Observation du cessez-le-feu

La partie russe de la mission conjointe russo-turque sur la considération des violations de l’Accord unifié a enregistré 1 violation dans la province de Lattaquié.

La partie turque a enregistré 13 violations dans les provinces : Hama (3), Idlib (1), Alep (2), Homs (2), Damas (4), Daraa (1).

L’aide humanitaire à la population syrienne

Au cours des dernières 24 heures, 6 actions humanitaires dans la ville d’Alep – dans les districts Cheikh-Takha, Az-Zakhra, Al-Ismaïlia, Zakhabia, Cheikh-Maksoud et dans l’école Maaz Ben Djabal au cours desquelles les civils ont reçu plus de 3 tonnes des cargaisons humanitaires.

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 11 janvier 2017)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on n’a pas conclu d’accords sur le cessez-le-feu.

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1097.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 104.

Observation du cessez-le-feu

La partie russe de la mission conjointe russo-turque sur la considération des violations de l’Accord unifié a enregistré 4 violations dans les provinces : Hama (3), Lattaquié (1).

La partie turque a enregistré 15 violations dans les provinces : Hama (2), Idlib (1), Alep (5), Homs (2), Damas (2), Daraa (3).

L’aide humanitaire à la population syrienne

Au cours des dernières 24 heures, 7 actions humanitaires dans la ville d’Alep – dans les districts Cheikh-Takha, Az-Zakhra, Al-Ismaïlia, Zakhabia, Cheikh-Maksoud et dans l’école Maaz Ben Djabal et dans la cité Umm-Dbebé (province d’Es-Souweida) au cours desquelles les civils ont reçu plus de 5 tonnes des cargaisons humanitaires.

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 12 janvier 2017)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu 4 accords sur le cessez-le-feu avec les cités Kisoua, Rouaïset-Badria, Al-Karama et Katerba (Al-Katerbia) dans la province de Damas.

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1101.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 104.

Observation du cessez-le-feu

La partie russe de la mission conjointe russo-turque sur la considération des violations de l’Accord unifié a enregistré 6 violations dans les provinces : Hama (2), Lattaquié (4).

La partie turque a enregistré 25 violations dans les provinces : Hama (2), Idlib (11), Alep (8), Damas (4).

L’enquête sur ces violations a établi que dans 5 cas le feu avait été mené contre les formations de l’organisation terroriste Jabhat al-Nusra, 20 violations ne sont pas confirmées par la partie russe.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Au cours des dernières 24 heures, 8 actions humanitaires au cours desquelles les civils ont reçu des cargaisons humanitaires :

dans la ville d’Alep — dans les districts Cheikh-Takha, Al-Soukari, Al-Ismaïlia, Zoubdia, Cheikh-Maksoud et dans l’école Maaz Ben Djabal — environ 1.5 tonnes ;

dans la cité Souk-Wadi-Barada (province de Damas) — 1.1 tonnes ;

dans le jardin d’enfants dans le district Dakhia Tichrine (ville de Lattaquié) — 700 kg.

