Podesta & Clinton contre Flynn

Les amis de John Podesta et d’Hillary Clinton tentent de soulever une polémique supplémentaire autour du conseiller de Sécurité nationale du président élu Donald Trump, le général Michael Flynn.

Ils ont relevé que le fils et collaborateur du général, Michael Flynn Jr, a posté sur son compte tweeter un renvoi à notre article « La réforme du Renseignement selon le général Flynn », publié par la revue Contralínea (Mexique). Thierry Meyssan y annonce l’intention du conseiller de Sécurité nationale de mettre fin au poste créé par le président George Bush de directeur du Renseignement national. Or, Donald Trump vient de pourvoir à cette fonction en nommant l’ancien sénateur Dan Coats. L’équipe d’Hillary Clinton entend exploiter le mécontentement du général Flynn à la fois pour créer des problèmes au sein de la nouvelle administration et pour écarter Michael Flynn Jr. [1].

Cette polémique vise aussi probablement à évacuer la question du rôle du prétendu « Renseignement » durant les administrations Bush et Obama et de la réforme proposée par le général Flynn.

Les auteurs de cette campagne qualifient le Réseau Voltaire de « pro-Poutine », ce qui semble être une insulte de leur part.

En recherche de motifs pour affoler leurs concitoyens, ils ne semblent pas avoir lu un article précédent sur le général Flynn, paru en éditorial d’Al-Watan (Syrie), « Michael T. Flynn et l’islam ».