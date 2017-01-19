Türkiye: AKP Hıristiyan Süryanilere karşı kampanya başlattı

Seçilmiş Belediye Başkanının görevden alınması sonrasında geçenlerde Yıldırım Hükümeti tarafından atanan Diyarbakır Belediye Başkanı, Belediye binası karşısındaki Süryani heykelini kaldırttı.

Lamassu kanatlı boğa heykeli, Süryani toplumuna minnet ifadesi olarak HDP’li eski Belediye Başkanı tarafından yerleştirilmişti. Diyarbakır, bugün nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşan, tarihi bir Asur kentidir. Azınlıkların partisi HDP, aynı zamanda aralarında Süryanilerin de bulunduğu diğer tüm azınlıkları da temsil etmesine rağmen çoğu zaman bir Kürt partisi olarak sunulmaktadır.

16 Kasım 2016’da Yıldırım hükümeti, Türkiye’nin tek Süryani belediye Başkanı Februniye Akyol’u (Mardin Belediye Başkanı) görevde almıştı.

HDP’nin Süryani milletvekili Erol Doya, meclis oturumu sırasında hükümetten konuyla ilgili açıklama talebinde bulundu. Ancak sorusuna yanıt alamadı.

Süryaniler, insanlığın en eski uygarlıklarından (milattan önce XIVncü yüzyıldan VIncı yüzyıla) biri olan Asurlular İmparatorluğunun mirasçısıdırlar. Bugün Süryanilerin çoğunluğu Hıristiyandır. Türkiye’de yasalar Hıristiyan kiliselerin inşasını yasaklamaktadır. Süryaniler, Irak ve Suriye’de zaten IŞİD’in öncelikli hedefi konumundadır.