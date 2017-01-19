Voltaire İletişim Ağı

Türkiye: AKP Hıristiyan Süryanilere karşı kampanya başlattı

Voltaire İletişim Ağı
+

Seçilmiş Belediye Başkanının görevden alınması sonrasında geçenlerde Yıldırım Hükümeti tarafından atanan Diyarbakır Belediye Başkanı, Belediye binası karşısındaki Süryani heykelini kaldırttı.

Lamassu kanatlı boğa heykeli, Süryani toplumuna minnet ifadesi olarak HDP’li eski Belediye Başkanı tarafından yerleştirilmişti. Diyarbakır, bugün nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşan, tarihi bir Asur kentidir. Azınlıkların partisi HDP, aynı zamanda aralarında Süryanilerin de bulunduğu diğer tüm azınlıkları da temsil etmesine rağmen çoğu zaman bir Kürt partisi olarak sunulmaktadır.

16 Kasım 2016’da Yıldırım hükümeti, Türkiye’nin tek Süryani belediye Başkanı Februniye Akyol’u (Mardin Belediye Başkanı) görevde almıştı.

JPEG - 37.3 kb

HDP’nin Süryani milletvekili Erol Doya, meclis oturumu sırasında hükümetten konuyla ilgili açıklama talebinde bulundu. Ancak sorusuna yanıt alamadı.

Süryaniler, insanlığın en eski uygarlıklarından (milattan önce XIVncü yüzyıldan VIncı yüzyıla) biri olan Asurlular İmparatorluğunun mirasçısıdırlar. Bugün Süryanilerin çoğunluğu Hıristiyandır. Türkiye’de yasalar Hıristiyan kiliselerin inşasını yasaklamaktadır. Süryaniler, Irak ve Suriye’de zaten IŞİD’in öncelikli hedefi konumundadır.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Türkiye: AKP Hıristiyan Süryanilere karşı kampanya başlattı”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 19 Ocak 2017, www.voltairenet.org/article194977.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Katil Kerry'nin itirafları
Katil Kerry’nin itirafları
yazan Thierry Meyssan
Türkiye, Rus kampına geçiş yapabilir mi?
Türkiye'nin U dönüşü
Türkiye’nin U dönüşü
yazan Thierry Meyssan
Polonya'da ABD tankları konuşlandırıldı
Polonya’da ABD tankları konuşlandırıldı
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
« İyi » Başkan ve « zalim » Başkan
« İyi » Başkan ve « zalim » Başkan
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
IŞİD Palmira'yı nasıl geri aldı?
IŞİD Palmira’yı nasıl geri aldı?
yazan Valentin Vasilescu, Voltaire İletişim Ağı
 
İstanbul'da diskotek saldırısı
İstanbul’da diskotek saldırısı
Voltaire İletişim Ağı
 
« Demokrat »'ın mirası
« Demokrat »’ın mirası
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 