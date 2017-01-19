ABD’nin Polonya Büyükelçisi Paul W.Jones’in konuşması © Army photo by Sgt. Paige Behringer, 10th Press Camp Headquarters

12 Ocak 2017’de, yani veda konuşmasından iki gün sonra, Başkan Barack Obama, Soğuk Savaşın sona ermesinden beri Doğu Avrupa’daki en büyük kara gücü konuşlanışını başlattı: Almanya’dan gelen, ABD tank ve zırhlı araçlarından oluşan uzun bir konvoy Polonya’ya giriş yaptı. Bu, Colorado’da bulunan Fort Carson’dan Avrupa’ya nakledilen 3ncü Zırhlı Tugayıdır. Yaklaşık 4 000 asker, 87 tank, 18 kundağı motorlu top, 144 Bradley muharebe aracı ve yüzlerce Humvees’den oluşmaktadır. Silahların tümü Polonya’ya, ya karayoluyla ya da 900 demiryolu vagonuyla taşındı.

Polonya’nın Zagan kentinde düzenlenen hoş geldin töreninde konuşan ABD Büyükelçisi Paul W. Jones, « tehdidin boyutu büyüdükçe, ABD’nin Avrupa’daki konuşlanışı artıyor ». « Tehdit » konusuna, ABD’nin Avrupa Komutanlığının (EuCom) başındaki kişi ve aynı zamanda Avrupa’daki Müttefik Yüksek Komutanı (SaCeur) olan General Curtis Scaparotti açıklık getirdi: « Rus saldırganlığına karşı koymak için ihtiyaç duyulduğunda güçlerimiz hazır ve konuşlanmış durumdadır ». 3ncü Zırhlı Tugayın, ABD’den nakledilen bir başka birlik yerini alıncaya kadar Zagan yakınlarındaki bir üstte dokuz ay süresince kalması öngörülüyor.

Bu rotasyon sayesinde, ABD’nin zırhlı birlikleri daimi olarak Polonya topraklarında konuşlandırılmış olacak. Tugaya bağlı alt birlikler eğitim ve tatbikatlar için, özellikle Estonya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Romanya ve muhtemelen de Ukrayna’ya nakledilecekler: yani sürekli olarak Rusya’nın sınırlarında konuşlandırılacaklar.

İkinci bir ABD birliği önümüzdeki Nisan ayında, Polonya’nın Doğu’sunda, NATO’ya göre « Rus tankları için mükemmel bir geçiş noktası olabilecek » yüzlerce kilometrelik uzunlukta geniş bir düz araziye sahip « Suwalki Gap » adı verilen bölgede konuşlandırılacak.

Böylece ABD ve NATO’nun bir zamanların Soğuk Savaşta kullandıkları propaganda aracı yeniden ortaya çıkmış oluyor: bu Avrupa’yı her an işgal etmeye hazır bekleyen Rus tankları masalıdır. Var olmayan bir Doğu’dan tehdit hayaletini harekete geçirerek, Avrupa’ya gelen aksine ABD tanklarıdır. 3ncü Zırhlı Tugayı, daha önce « Rus saldırganlığıyla karşı karşıya bulunan NATO üyesi müttefiklerine ve ortaklarına güven vermek » için « Atlantic Resolve » harekatıyla ABD tarafından Avrupa’da konuşlandırılan hava ve deniz güçlerine eklenmektedir. Bu harekat, Rusya ile Meydan darbesiyle kasten kışkırtılan yeni gerginlik sonrasında, Washington tarafından 2014 yılında başlatılmıştı. Obama yönetimi içerisinde Hillary Clinton’un bizzat mimarı olduğu bu strateji, ABD çıkarlarına aykırı olan Rusya’nın Avrupa Birliğiyle ekonomik ve siyasal ilişkilerini zedelemeyi hedeflemektedir.

Rusya’ya karşı gerginliğin tırmandırılmasında Polonya merkezi rol oynamaktadır. Bu nedenle bu ülke yakın zamanda ABD’den, sığınaklara karşı delici yeteneğe sahip, aynı zamanda nükleer başlık da takılabilen uzun menzilli seyir füzeleri alacaktır. Ve Polonya’da, Romanya’da Deveselu’da halen faal olanlara benzer, ABD’ye ait Aegis füze sisteminin kara tesislerinin inşaatı devam etmektedir. Bu tesis aynı zamanda, sadece füzesavar füzeler değil ama nükleer başlık taşıyabilen seyir füzeleri de fırlatabilen Lockheed Martin’in Mk-41 sistemine de sahiptir.

Varşova’da ve diğer Doğu Avrupa başkentlerinde –New York Times’ın yazdığına göre- bugünlerde, Cumhuriyetçi Trump’ın Moskova ile « tüm çabaları boşa çıkaracak » olası bir mutabakatına yönelik « yoğun bir kaygı » duyulmaktadır.

Varlıklarını Rusya ile düşmanlık üzerine kuran Doğu Avrupalı yöneticilerini sık gördükleri bir kabus rahatsız etmektedir: Demokrat Obama tarafından gönderilen tankların eve geri dönüşleri.