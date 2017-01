Turquia: o AKP inicia uma campanha contra os cristãos assírios

O Prefeito(Presidente da Câmara-pt) de Diyarbakir, recentemente nomeado pelo governo Yıldırım após a destituição do prefeito eleito, mandou retirar a estátua assíria colocada frente à Câmara Municipal (Prefeitura-br).

A estátua do touro alado, Lamassu, tinha sido instalada pelo antigo Prefeito HDP em reconhecimento à comunidade assíria. Diyarbakir é historicamente uma cidade assíria, hoje em dia povoada principalmente por curdos. O Partido das minorias, HDP, é muitas vezes apresentado como sendo dos curdos muito embora ele represente igualmente todas as outras minorias, entre as quais os assírios.

A 16 de Novembro de 2016, o governo Yıldırım tinha demitido o único prefeito assírio da Turquia, a Sra Februniye Akyol (Presidente da Câmara de Mardin).

Erol Dora, a Deputada assíria do HDP, solicitou explicações ao Governo aquando de uma sessão do Parlamento. Ela não obteve qualquer resposta.

Os assírios são os herdeiros do império assírio, uma das mais antigas civilizações da humanidade (do XIVº ao VIº século AC). Hoje em dia eles são, na sua maioria, cristãos. A lei turca proíbe a construção de igrejas cristãs. Os assírios são já um alvo privilegiado do Daesh (E.I.) no Iraque e na Síria.