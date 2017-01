Podesta & Clinton contra Flynn

Eles salientaram que o filho, e colaborador do general, Michael Flynn Jr., postou na sua conta do tweeter um reenvio para o nosso artigo «[A Reforma da Inteligência segundo o General Flynn-article194265.html]», publicado pela revista Contralínea (México). Nele Thierry Meyssan anuncia a intenção do Conselheiro de Segurança Nacional de por fim ao posto de Director de Inteligência Nacional, criado pelo antigo presidente George Bush. Ora, Donald Trump acaba de preencher essa função nomeando para tal o antigo senador Dan Coats. A equipa de Hillary Clinton pretende explorar o descontentamento do General Flynn, ao mesmo tempo para criar problemas no seio da nova Administração e para afastar Michael Flynn Jr [ 1 ].

