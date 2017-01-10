По поручению правительства моей страны я хотел бы препроводить ниже-следующую информацию.

Судя по всему, вооруженные террористические группы, которые некоторые называют «умеренными», не захотели проводить старый год, не совершив еще одно чудовищное преступление. 24 декабря 2016 года члены террористической группы Фронт «Ан-Нусра» и ее преступных банд, находясь в Риф-Димашке вблизи Вади-Барады и Эль-Фиджи, подорвали магистральный водопровод, со-единяющий источник Эль-Фиджа с Дамаском. Не пожелав остановиться на этом, террористы загрязнили воду и трубопровод мазутом и другими опасными веще-ствами. В результате трубопровод стал непригоден для использования и город Дамаск лишился 80 процентов поступавшей ему воды, в основном питьевой. Эта ситуация повлекла за собой значительные страдания и ущерб, и в случае сохра-нения текущего положения дел более 7 миллионов жителей Дамаска, прежде все-го женщины, дети и представители других уязвимых групп населения, могут ока-заться в условиях гуманитарной катастрофы. Может значительно ухудшиться об-становка в плане продовольственного обеспечения, здравоохранения и санитар-но-гигиенического состояния.

Помня о своем патриотическом долге, правительство Сирийской Арабской Республики мобилизовало весь свой потенциал, приняв решение использовать резервные скважины для водоснабжения гражданского населения и искать аль-тернативные пути удовлетворения базовых потребностей жителей Дамаска. Кро-ме того, оно следит за качеством воды и ее пригодностью для питья и использо-вания населением.

Фронт «Ан-Нусра», организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и связанные с ними группы совершают преступные действия, пользуясь поддержкой ряда западных государств — членов Совета Безопасности, в частно-сти Франции, Британии и Соединенных Штатов Америки, и их региональных марионеток, включая Саудовскую Аравию, Катар и Турцию. Эти действия служат очередным подтверждением истинного преступного характера деятельности этих групп, с которыми неустанно борется правительство Сирийской Арабской Рес-публики. Правительство Сирийской Арабской Республики особо отмечает, что лишение гражданского населения доступа к воде равноценно военному преступ-лению и преступлению против человечности. Эти действия являются частью се-рии преступлений и нарушений норм международного права, совершенных во-оруженными террористическими группами в крупных сирийских городах, преж-де всего в Дамаске и Алеппо. Водоснабжение Алеппо было прекращено, когда восточные районы находились под контролем террористов. Эта мера была приня-та с подачи режимов и правительств, которые оказывают поддержку террористи-ческим организациям и направляют их деятельность, называя их «умеренной во-оруженной оппозицией». Такие названия свидетельствуют о неуважении мирово-го общественного мнения и пренебрежении им. Они являются неуместными и оскорбительными и противоречат нормам международного права.

Правительство Сирийской Арабской Республики огорчено молчанием меж-дународного сообщества и скрытностью и лицемерием тех государств, которые якобы обеспокоены нарушением прав сирийского гражданского населения и ис-пытывают жалость к нему в связи с его бедственным положением. Некоторые международные правительственные и неправительственные организации также не осудили это чудовищное преступление, которое было совершено прямо у них на глазах, с ведома и по указанию отдельных пособников терроризма. Прави-тельство Сирийской Арабской Республики подчеркивает также, что необосно-ванные попытки, предпринимаемые как внутри Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами, добиться принятия резолюций в поддержку терро-ристов и их организаций не способствуют урегулированию сирийского кризиса и могут только усугубить ситуацию. Сирия выражает надежду на то, что в новом году эти организации и правительства образумятся и привлекут к ответственно-сти тех, кто оказывает террористическим организациям поддержку и содействие, тем самым помогая им убивать невинных гражданских лиц и разрушать инфра-структуру в Сирии и способствуя распространению терроризма и финансируя его вместо того, чтобы пресекать или искоренять его.

Правительство Сирийской Арабской Республики вновь призывает Совет Безопасности и государства — члены Организации Объединенных Наций осу-дить эти вопиющие террористические нападения на гражданских лиц; принять необходимые меры в целях оказания правительству Сирийской Арабской Респуб-лики поддержки в его усилиях по восстановлению водоснабжения Дамаска; и сделать все возможное, чтобы лишить режимы и государства, поддерживающие и финансирующие терроризм в Сирии, и тех, кто использовал прекращение водо-снабжения в качестве меры коллективного наказания миллионов сирийских гражданских лиц — сначала в Алеппо, Даръа и других городах и сейчас в Дамас-ке, — возможности делать это и привлечь их к ответственности. Сирия настоя-тельно призывает обеспечить соблюдение резолюций Совета Безопасности о борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, особенно резолюций 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) и 2253 (2015).

Буду признателен, если настоящее письмо будет опубликовано в качестве документа Совета Безопасности.