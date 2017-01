Tyrkia: AKP lanserer kampanje mot assyriske kristne

Borgermesteren i Diyarbakir som nylig ble utpekt av Yildirim-regjeringen etter at den valgte borgermesteren ble avsatt, har fjernet en assyrisk statue [som hadde blitt reist] overfor rådhuset. Den tidligere borgermesteren (HDP) hadde reist statuen av en okse med vinger, Lamassu, som en anerkjennelse av det assyriske samfunnet. Historisk er Diyarbakir en assyrisk by, som i dag har en stor kurdisk befolkning. HDP, et parti som representerer minoriteter, blir ofte presentert som ett som representerer kurdernes interesser. Men de representerer alle andre minoriteter, slike som assyrerne.

Den 16. november 2016 avsatte Yildirim-regjeringen den eneste assyriske borgermesteren i Tyrkia, mrs. Februniye Akyol (borgermesteren i Mardin) fra embetet.

Erol Dora er parlamentsmedlem for HD, og hadde bedt om en forklaring fra regjeringen mens parlamentet var samlet. Han har ikke fått noe svar.

Assyrerne er etterkommere etter det assyriske imperiet, en av de eldste sivilisasjonene i menneskehetens historie (fra 14 århundre før allmenn tidsregning til det 6 århundre før allmenn tidsregning). I dag er de fleste av dem kristne. Tyrkisk lov forbyr bygging av kristne kirker. Assyrerne er allerede blitt pekt ut som ett av de prioriterte målene for Daesh (IS) i Irak og Syria.