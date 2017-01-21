Podesta & Clinton, Flynn’e karşı

John Podesta ve Hillary Clinton’un dostları, seçilmiş başkan Donald Trump’un Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn ile ilgili ek bir söz dalaşı yaratma arayışındalar.

General’in oğlu ve çalışma arkadaşı Michael Flynn Jr.’ın tweeter hesabından, Contralinea (Meksika) dergisi tarafından yayınlanan « General Flynn’a göre istihbarat reformu » başlıklı makalemize gönderme yaptığını ifşa ettiler. Thierry Meyssan söz konusu makalede Ulusal Güvenlik Danışmanının, Başkan George Bush’ın yarattığı Ulusal Güvenlik Danışmanı makamını ortadan kaldırma niyetini duyuruyor. Oysa Donald Trump, eski senatör Dan Coats’ı atayarak bu makama yerleştirmiştir. Hillary Clinton’un ekibi, yeni yönetim içerisinde sorun yaratmak ve Michael Flynn Jr.’ı dışarıda bırakmak amacıyla General Flynn’ın memnuniyetsizliğini kullanmak niyetindedir [1].

Bu söz dalaşı muhtemelen aynı zamanda Bush ve Obama yönetimleri boyunca sözde « İstihbarat »’ın ve General Flynn tarafından önerilen reformun rolü sorununu uzaklaştırmayı da hedefliyor.

Bu kampanyanın sahipleri, kendileri için bir hakaret olduğu anlaşılan bir şekilde, Voltaire İletişim Ağı’nı « Putin yanlısı » olarak nitelemektedirler.

Yurttaşlarını telaşa düşürmek için gerekçe arayışında iken, General Flynn’a ilişkin geçenlerde El-Vatan’da (Suriye) yayınlanan makaleyi « Michael T. Flynn ve İslam » okumaya zaman bulamadıkları anlaşılıyor.