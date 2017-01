Selon David Horowitz, les démocrates envisagent de créer un « gouvernement US en exil »

Selon l’écrivain David Horowitz, qui vient de publier Big Agenda : President Trump’s Plan to Save America (Le Grand agenda : Le plan du président Trump pour sauver l’Amérique), Barack Obama et Hillary Clinton prépareraient la création d’un « Gouvernement des États-Unis en exil ».

David Horowitz fut l’une des plus importantes personnalités de la gauche états-unienne. Il dirigea notamment la revue Ramparts qui mit en lumière le rôle de la CIA. Il se détacha lentement de la gauche après l’assassinat d’un de ses proches par les Black Panthers. Il a notamment publié The Shadow Party : How George Soros, Hillary Clinton, and Sixties Radicals Seized Control of the Democratic Party (Le Parti de l’ombre : comment George Soros, Hillary Clinton et les radicaux des années 60 ont pris le contrôle du Parti démocrate). Il dirige aujourd’hui Front Page Magazine et est devenu proche du président Trump.