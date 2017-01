Donald Trump ha licenziato tutti gli ambasciatori degli Stati Uniti

Ancor prima di prestare giuramento come nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump aveva già informato per posta la totalità degli ambasciatori in servizio all’estero – sia presso Stati sia presso istituzioni internazionali – che il loro servizio sarebbe cessato il 21 gennaio 2017.

Abitualmente, al cambio di amministrazione, gli ambasciatori vengono rinnovati solo in parte. E viene anche generalmente rispettato un periodo di due mesi per la loro sostituzione.

A oggi il presidente Trump non ha nominato che tre nuovi ambasciatori:

Nazioni Unite: Nikki Hayley (ex governatrice della Carolina del Sud;

Cina: Terry Branstad (ex governatore dell’Iowa);

Israele: David Friedman (giurista).