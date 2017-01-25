دونالد ترامب يصرف من الخدمة جميع سفراء الولايات المتحدة

حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد منتخب للولايات المتحدة، أبلغ دونالد ترامب برسالة موجهة لجميع السفراء الذين على رأس عملهم في الخارج- سواء منهم المعتمدين لدى الدول أو لدى الهيئات الدولية- بأن وظائفهم تنتهي بتاريخ 21 كانون ثاني-يناير 2017. جرت العادة أن يجري تغيير جزئي للسفراء بعد تغير الادارة، يعطى فيها هؤلاء فترة شهرين بشكل عام قبل استبدالهما.

لم يعين الرئيس ترامب حتى هذا اليوم سوى ثلاثة منهم :

الأمم المتحدة : نيكي هايله (حاكمة سابقا لجنوب كارولاينا ).

الصين : تيري برانستاد (حاكم سابق ل ايوا).

اسرائيل : ديفيد فريدمان ( رجل قانون).