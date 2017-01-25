وفقا للكاتب ديفيد هوروويتز الذي أصدر للتو كتابا بعنوان (الأجنده الضخمة : خطة الرئيس ترامب لإنقاذ أمريكا)، يجري الرئيس السابق باراك أوباما وهيلاري كلينتون الاستعدادات اللازمة لانشاء "حكومة للولايات المتحدة في المنفى".

يعتبر ديفيد هوروويتز واحدا من أهم الشخصيات اليسارية الأمريكية.

كان مديرا لمجلة "رامبارتز" التي سلطت الأضواء على دور سي.آي.ايه.

انفصل بهدوء عن اليسار على أثر اغتيال أحد أقاربه على يد "الفهود السود".

نشر أيضا كتابا بعنوان (حزب الظل : كيف تمكن جورج سوروس وهيلاري كلينتون وأصوليوا الستينيات من السيطرة على الحزب الديمقراطي).

يدير حاليا مجلة "فرنت باج"، وأصبح من المقربين للرئيس ترامب.