Voltaire İletişim Ağı

Trump bütün ABD büyükelçilerini kovdu

Voltaire İletişim Ağı
+

Donald Trump, ABD’nin yeni Başkanı olarak yemin etmeden önce, yurtdışında görevi başında bulunan –devletlerde olanlar kadar uluslararası kurumlar nezdinde bulunanlar da dahil- bütün büyükelçilerine gönderdiği yazıyla 21 Ocak 2017 itibariyle görevlerine son verildiğini bildirdi.

Normal şartlarda bir yönetim değişikliği sırasında büyükelçilerin sadece bir bölümü değiştirilmektedir. Bunların yerine yeni atamalar yapılması için genel olarak iki aylık bir süreye uyulmaktadır.

Başkan Trump, bugüne kadar sadece üç yeni Büyükelçiyi atadı:
- Birleşmiş Milletler: Nikki Hayley (Eski Güney Karolina Valisi)
- Çin: Terry Branstad (Eski Iowa Valisi)
- İsrail: David Friedman (Hukukçu)

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Trump bütün ABD büyükelçilerini kovdu”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Ocak 2017, www.voltairenet.org/article195034.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Trump: 11 Eylül, artık yeter!
ABD’liler özgürlüklerini yeniden kazanabilecekler mi?
Trump: 11 Eylül, artık yeter!
yazan Thierry Meyssan
Katil Kerry'nin itirafları
Katil Kerry’nin itirafları
yazan Thierry Meyssan
Türkiye, Rus kampına geçiş yapabilir mi?
ABD, Peru'ya yeni bir askeri üs kuracak
Güney Amerika tehdit altinda
ABD, Peru’ya yeni bir askeri üs kuracak
yazan Ariel Noyola Rodríguez, Voltaire İletişim Ağı
 
Polonya'da ABD tankları konuşlandırıldı
Polonya’da ABD tankları konuşlandırıldı
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
UÇK'nın teröristleri yargılanacak mı?
UÇK’nın teröristleri yargılanacak mı?
Voltaire İletişim Ağı
 
« İyi » Başkan ve « zalim » Başkan
« İyi » Başkan ve « zalim » Başkan
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
IŞİD Palmira'yı nasıl geri aldı?
IŞİD Palmira’yı nasıl geri aldı?
yazan Valentin Vasilescu, Voltaire İletişim Ağı
 