Trump bütün ABD büyükelçilerini kovdu

Donald Trump, ABD’nin yeni Başkanı olarak yemin etmeden önce, yurtdışında görevi başında bulunan –devletlerde olanlar kadar uluslararası kurumlar nezdinde bulunanlar da dahil- bütün büyükelçilerine gönderdiği yazıyla 21 Ocak 2017 itibariyle görevlerine son verildiğini bildirdi.

Normal şartlarda bir yönetim değişikliği sırasında büyükelçilerin sadece bir bölümü değiştirilmektedir. Bunların yerine yeni atamalar yapılması için genel olarak iki aylık bir süreye uyulmaktadır.

Başkan Trump, bugüne kadar sadece üç yeni Büyükelçiyi atadı:

Birleşmiş Milletler: Nikki Hayley (Eski Güney Karolina Valisi)

Çin: Terry Branstad (Eski Iowa Valisi)

İsrail: David Friedman (Hukukçu)