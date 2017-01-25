Voltaire İletişim Ağı

David Horowitz’e göre demokratlar bir « sürgünde ABD hükümeti » oluşturmayı düşünüyor

Voltaire İletişim Ağı
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Big Agenda: President Trump’s Plan to Save America (Büyük ajanda: Başkan Trump’ın Amerika’yı kurtarma planı) isimli kitabı yeni çıkan yazar David Horowitz’e göre, Barack Obama ve Hillary Clinton bir « sürgünde ABD hükümetinin » kuruluşunun hazırlıklarını yürütüyorlar.

David Horowitz, bir zamanlar ABD solunun en önemli şahsiyetlerinden biriydi. Özellikle de CIA’nin rolünü açığa çıkaran Ramparts adlı dergiyi yönetti. Yakınındaki bir ismin Black Panthers’ler tarafından öldürülmesi sonrasında yavaş yavaş soldan uzaklaştı. Özellikle The Shadow Party: How George Soros, Hillary Clinton and Sixties Radicals Seized Control of the Democratic Party (Gölgenin Partisi: Georges Soros, Hillary Clinton ve 60’lı yılların radikalleri Demokrat Partinin kontrolünü nasıl ele geçirdiler?) adlı kitabın yazarıdır. Bugün Front Page Magazine’i yönetmektedir ve Başkan Trump’a yakın bir isim haline gelmiştir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “David Horowitz’e göre demokratlar bir « sürgünde ABD hükümeti » oluşturmayı düşünüyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Ocak 2017, www.voltairenet.org/article195035.html

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