Voltaire İletişim Ağı

General Mattis yakın çevresine iki Amiral aldı

Voltaire İletişim Ağı
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Yeni Savunma Bakanı General James Mattis, Amiral Craig S.Faller’i (fotoğrafta) kişisel danışmanı ve Amiral Kevin M.Sveeney’i ise özel kalem müdürü olarak atadı.

Savunma Bakanlığının başına bir askerin atanması parlamenterlerin kaygı duymasına neden olmuştu. Genelde sivillerin oluşturduğu özel kalemine ve kişisel danışmanlığına iki üst düzey subayın atanması onları rahatlatmayacaktır.

Her üç adam da birlikte Irak’ta görev yaptılar ve General John Kelly ve General Michaël Flynn ile birlikte derin ABD devletine kafa tutarak, ülkenin merkezindeki aşiret reisleriyle yakınlaşma girişiminde bulundular.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “General Mattis yakın çevresine iki Amiral aldı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Ocak 2017, www.voltairenet.org/article195036.html

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