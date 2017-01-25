20 января 2017 г. состоялась церемония торжественного вступления в должность президента Дональда Трампа. На следующий день после принесения присяги, когда Дональд Трамп ничего плохого и ничего хорошего ещё не сделал, спонсоры Хиллари Клинтон организовали против него в Вашингтоне гигантскую демонстрацию.

Доказательством того, что значение этих событий выходит за пределы Соединённых Штатов, послужили демонстрации протеста в других странах, например, в Соединённом Королевстве. Разумеется, демонстранты протестовали не против конкретных действий, они выражали лишь свою тревогу, и многие из них несли плакаты с надписью: «Я в ужасе».

Дональд Трамп, которого его противники представляют человеком взбаламошным и лишённым определённого стиля поведения, давно заявил о том, что он собирается делать. Сначала он показал, а затем объявил, хотя и расплывчато, но понятно, что намерен восстановить в США власть народа, которая у него была конфискована 11 сентября 2001 г. [1].

Ещё до вступления в предвыборную гонку Дональд Трамп попытался приоткрыть тайну об узурпировании власти, поддержав движение за правду о рождении президента Барака Обамы [2]. Основываясь на свидетельстве бабушки президента и отсутствии записей в отделе ЗАГС штата Гавайи, он доказал незаконность официального свидетельства, так как родившийся в Кении является подданным Британской Короны.

Однако во время предвыборной кампании, когда он приобрёл уверенность в победе, он закрыл это дело и воздержался от провокаций в адрес действующего президента. Он перестал высказывать намёки на двойственный характер существующей власти и сконцентрировал усилия на доказательстве узурпации реальной власти кликой, явным представителем и глашатаем которой является Хиллари Клинтон.

Такая точка зрения не имеет никакого смысла в отношении традиционных расхождений во мнениях, касается ли это внешней политики, будь она интервенционистская или изоляционистская, или экономики, будь она протекционистская или основана на свободной торговле, но она понятна для тех, кто страдает от узурпации власти [3]. Он постоянно повторял, что все решения, принятые после 11 сентября, были незаконные, и делал это в такой форме, чтобы его могли понять сограждане, и в то же время довольно расплывчато, чтобы избежать лобовых атак. Такая тактика не имеет ничего общего с антагонизмом республиканцев и демократов, ибо решения эти были одобрены республиканцем Бушем мл. и демократом Обамой. Скорее всего, мы имеем дело с цивилизационным расколом между кастой, закрывшей глаза на 11 сентября и теми, кого они сокрушили, то есть между приверженцами пуританизма «отцов-пилигримов» и сторонниками свободы [4].

В противовес своим предшественникам он сам написал инаугурационную речь и сконцентрировал её на следующем: «Сегодняшняя церемония имеет особый смысл, потому что речь идёт не только о передаче власти от одной администрации к другой или от одной партии к другой…. Важно не то, что власть от одного правительства переходит к другому, а то, что она переходит в руки американского народа» [5].

Сразу после вступления в должность и вопреки традициям он сформировал команду, обеспечивающую национальную безопасность. В неё вошли известные генералы Джеймс Маттис, Джон Келли и Майкл Флинн. Хотя пресса представляет их в виде наспех подобранной шоблы, они, тем не менее, представляют собой команду, на которую возложена задача по возврату власти, узурпированной фракцией военно-промышленного комплекса.

Новый министр Обороны генерал Джеймс Маттис утверждён Сенатом и приведён к присяге. Он считается эрудитом и одним из лучших стратегов своего поколения. Во время предвыборной кампании он пытался выставить свою кандидатуру от имени Республиканской партии против Трампа, но после ряда колебаний и знакомства с политической кухней Вашингтона, без объяснений снял свою кандидатуру [6]. Его возвращение было тепло встречено армейцами, тем более, что две трети военных голосовали за Дональда Трампа. Последние два года Маттис был сотрудником Института Гувера (аналитический центр при Стенфордском университете). Он вёл исследования по отношениям между гражданским населением и военными, что свидетельствует о его стремлении поставить Вооружённые силы на службу народу.

На встрече в Пентагоне Маттис распространил Памятку, в которой он утверждает, что «военные и разведывательные службы являются часовыми и стражниками Нации». Эта фраза свидетельствует о его намерении смягчить конфликт между Трампом и уходящим директором ЦРУ Джоном Бреннаном в отношении России и в то же время переориентировать деятельность сил безопасности на защиту государства и прекратить следовать имперским химерам или защищать интересы транснациональных компаний [7].

Директора ЦРУ Майка Помпео Конгресс ещё не утвердил, но президент Трамп лично посетил ЦРУ. Было затронуто много вопросов и обозначен чёткий курс – «искоренить исламский терроризм на всей планете» [8]. Казалось, что он в курсе споров о безрассудности поддержки ИГИЛ, которые в течение четырёх лет сотрясали Агентство. Эти споры для советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна стали причиной отставки с поста руководителя военной разведки США. Трамп не обмолвился ни о возможном вмешательстве России в американскую избирательную кампанию, ни о роли «русских агентов», которых пресса связывает с бывшим главой его избирательного штаба Полом Манафортом и двумя его советниками Картером Педжем и Роджером Стоуном. В связи с отсутствием на встрече Помпео президент не касался вопросов структурного реформирования ЦРУ. Однако Памятка генерала Маттиса, присутствие на встрече генерала Флинна рядом с Трампом и то, как последний нахваливал Помпео, блестящего воспитанника военной академии Вест Пойнт, дают основание полагать, что новая команда намерена ввести ЦРУ в орбиту Пентагона и вывести из подчинения госсекретариату, что позволит не допустить вмешательства Хиллари Клинтон, влияние которой на секретариат остаётся значительным.

Дональд Трамп обратился к пятидесяти членам администрации Обамы остаться на своих местах. Среди них:

Бретт Маккурк, спецпредставитель при Международной коалиции по борьбе против ИГИЛ;

Адам Шубин, помощник секретаря Казначейства по борьбе с финансовым терроризмом;

Даб Керн, глава особого штаба Белого Дома.

Глава Комитета начальников штабов генерал Данфорд заявил, что он готов представить президенту Трампу различные варианты борьбы с ИГИЛ. Один из них предусматривает взятие Ракки вместе с 23 000 арабских наёмников, обученных ранее Пентагоном. 16 февраля в Париже Данфорд председательствовал на заседании начальников штабов Коалиции.

Но как бы Трамп ни действовал, ему придётся учитывать тот факт, что администрация Обамы поставила Халифату тяжёлые вооружения. ИГИЛ, кроме того, имеет большой опыт ведения боевых действий, чего нельзя сказать о новых наёмниках Пентагона. Кроме того, прежде чем атаковать Ракку, ему нужно будет решить, какое будущее он готовит Ираку и Сирии.

Руководителем службы безопасности президент Трамп назначил генерала Джона Келли. Сенат его уже утвердил, и он приступил к выполнению своих обязанностей. Согласно американской прессе, а этот источник ненадёжный и его нужно использовать осторожно, бывший глава Южного командования назначен на этот пост по причине знакомства с мексиканской границей и связанными с нею задачами. Скорее всего.

Однако возможны и другие причины. Келли был помощником Маттиса в Ираке. В 2003 г. Оба они вступили в конфликт с лидером Временной администрации Коалиции, которая, несмотря на своё название, подчинялась не Коалиции, а тем, кто организовал теракт 11 сентября [9]. Оба они выступали и против гражданской войны, которую Джон Негропонте развязал путём создания Исламского Эмирата в Ираке (будущий ИГИЛ) с той целью, чтобы иракское Сопротивление прекратило борьбу с Оккупантами. Маттис и Келли, со своей стороны, пытались установить контакты с вождями племён центрального Ирака с тем, чтобы они не воспринимали их в качестве оккупантов. При этом они опирались на главу военной разведки в Ираке Майкла Флинна. Однако все трое в конечном счёте вынуждены были подчиниться приказам Белого Дома.

Советником президента по Национальной безопасности назначен генерал Майкл Флинн. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей, хотя Сенат его не утвердил. Мы представляли его нашим читателям как защитника американской нации и, на этом основании, как главного противника использования исламского терроризма ЦРУ [10].

Пытаясь всеми средствами понизить авторитет Майкла Флинна, Хиллари Клинтон и глава её предвыборного штаба Джон Подеста распустили слухи, будто он или его сын Майкл Флинн младший не удержали языки за зубами и помогли нам написать статью о реформе разведслужб [11]. Мало того, они использовали твит Майкла младшего и, сославшись на одну из наших статей, обвинили обоих в «конспирационизме», и всё из-за того, что те пытались пролить свет на события 11 сентября [12].

Миллионы людей, протестовавших против Дональда Трампа, имеют все основания выражать тревогу. И не потому, что новый хозяин Белого Дома близорук, расист и гомофоб, что совсем не так, а потому что наступает момент развязки. И скорее всего те, кто узурпировали власть, не будут сидеть сложа руки, они будут действовать.

Но сражение на этот раз будет не на «Большом Ближнем Востоке», а на Западе и, главным образом, в самих США.