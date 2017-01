Präsident Donald Trump übernahm am 20. Januar 2017 sein Amt. Während er gerade den Eid ablegte und noch nichts Gutes oder Schlechtes getan haben konnte, haben die Sponsoren von Hillary Clinton schon am nächsten Tag in Washington eine massive Demonstration gegen ihn organisiert.

Der Beweis, dass, was auf dem Spiel steht, nicht nur die Vereinigten Staaten betrifft, sind die in vielen Ländern stattfindenden gleichen Demonstrationen, besonders im Vereinigten Königreich. Natürlich reagieren die Demonstranten nicht auf irgendeine Handlung im Besonderen, sondern begnügen sich lediglich mit der Äußerung ihrer Angst. Viele trugen Spruchbänder: "Ich bin entsetzt."

Donald Trump, den seine Gegner als skurril, ohne klare politische Linie beschreiben, hat seit langer Zeit gezeigt, was er zu tun gedenkt. Er hat es zuerst gezeigt, und dann sowohl durch Anspielungen als auch offen ausgedrückt: er will dem amerikanischen Volk die Macht, die ihm am 11. September 2001 entzogen wurde, wieder zurückgeben [1].

Noch bevor er sich in den Wahlkampf stürzte hat Donald Trump versucht den Ordner dieser gestohlenen Macht zu öffnen, indem er die Bewegung für die Wahrheit über die Geburt von Präsident Barack Obama sponserte [2]. Er zeigte, unter Berufung auf das Zeugnis der Großmutter des Präsidenten und dann wegen des Fehlens der Eintragung in das Geburts-Register von Hawaii, und dann noch wegen der Ordnungswidrigkeiten des offiziellen Zertifikats, dass er als Untertan der britischen Krone in Kenia geboren wurde. Jedoch während des Wahlkampfes, als er den Eindruck hatte, dass er ihn gewinnen könnte, hat er diesen Ordner geschlossen und hat sich jeglicher Provokation gegen den Präsidenten enthalten. Er enthielt sich jeglicher Anspielung auf die Doppelherrschaft der Macht. Er konzentrierte jedoch seine Botschaft auf die Usurpation der tatsächlichen Macht durch eine Clique, deren sichtbare Wortführerin Hillary Clinton ist.

Seine politische Stellungnahmen, die im Lichte der traditionellen Meinungsverschiedenheiten keinen Sinn haben, sei es in Sachen Außenpolitik - ist er Isolationist oder Interventionist? - oder in Wirtschaftsfragen - ist er für Freihandel oder Protektionismus?-, sind im Gegenteil klar für diejenigen, die unter der Machtanmaßung leiden [3]. Er wiederholte deutlich genug, um von seinen Mitbürgern unterstützt zu werden, aber gewissermaßen nur mit Anspielungen, um den frontalen Schock zu vermeiden, dass alle Entscheidungen seit dem 11. September illegitim waren. Das hat nichts mit dem Antagonismus zwischen Republikanern und Demokraten zu tun, weil diese Entscheidungen durch den Republikaner Bush Jr. und den Demokraten Obama bestätigt wurden. Im Gegenteil, es hat mit einer alten zivilisatorischen Kluft zwischen der Kaste zu tun, die am 11. September ihre Augen geschlossen hat und jenen, die unterdrückt wurden, zwischen den Anhängern des Puritanismus der Mayflower und jenen der Freiheit [4].

Anders als seine Vorgänger, er schrieb selbst seine Antrittsrede und zentrierte sie auf folgendes: "Die heutige Feierstunde hat eine sehr spezifische Bedeutung, weil es sich nicht nur die Übergabe der Macht von einer Verwaltung zur anderen oder von einer Partei zur anderen handelt. (…) Was wirklich zählt, ist nicht, wer die Macht in der Regierung innehat, sondern die Tatsache, dass die Regierung in den Händen des amerikanischen Volkes ist" [5].

Seit dem ersten Tag, und im Gegensatz zur Tradition in den USA, hat er ein Team der nationalen Sicherheit aufgestellt, das aus großen Soldaten besteht: die Generäle James Mattis, John Kelly und Michaël Flynn. Während die Presse das Team als einen Haufen von inkohärenten, unabhängig voneinander gewählten Persönlichkeiten, präsentiert, hat er es stattdessen aufgebaut, um die von einer Fraktion des militärisch-industriellen Komplexes beschlagnahmte Macht wieder zu übernehmen.

Der neue US-Verteidigungsminister, General James Mattis, wurde vom Senat bestätigt und hat den Eid abgelegt. Er wird von seinen Kollegen als Gelehrter und als einer der besten Strategen seiner Generation angesehen. Während des Wahlkampfes wurde ihm angeboten, im Auftrag der Republikanischen Partei Kandidat gegen Trump zu sein. Er hatte einen Moment gezögert, hatte die verdeckte Seite der Politik in Washington entdeckt, und zog sich dann ohne Erklärungen von dem Wahlkampf zurück [6]. Seine Rückkehr wurde innerhalb der Streitkräfte herzlich begrüßt, da zwei Drittel des Militärs für Donald Trump gestimmt haben. In den vergangenen zwei Jahren war Mattis Forscher am Hoover-Institut (republikanische Denkfabrik mit Basis an der Stanford University). Er hat dort eine Studie über die Beziehungen zwischen Zivilisten und Militär unternommen, die seine Bereitschaft bescheinigt, die Streitkräfte in den Dienst des Volkes zu stellen.

Bei seiner Ankunft im Pentagon hat Mattis ein kurzes Memorandum vorgelegt, in dem er sagt, dass "das Militär und die Geheimdienst-Agenturen die Wächter und Hüter der Nation sind", ein Satz, der darauf abzielt, den Konflikt über Russland zwischen Trump und dem ehemaligen CIA-Direktor, John O. Brennan, zu beruhigen und die Arbeit der Sicherheitskräfte auf die Verteidigung der Nation umzuleiten, anstatt imperiale Schimären zu verfolgen oder für den Schutz der Interessen der multinationalen Unternehmen zu arbeiten [6].

Für den kommenden CIA-Direktor, Mike Pompeo, der noch immer keine Kongress-Bestätigung erhalten hat, ist Präsident Trump selbst zur CIA gegangen. In einem Gespräch über allerlei Dinge stellte er klar die Weichen: "den islamistischen Terrorismus von der Erde zu verbannen." [7]. Er schien die Debatten über den Wahnsinn der Unterstützung von Daesh zu kennen, die die Agentur seit vier Jahren erschüttert haben; Debatten, die seinem National Security Berater, General Michaël Flynn, Leiter des militärischen Nachrichtendienstes, den Posten gekostet haben. Trump machte keine Erwähnung der Kontroverse über eine mögliche russische Einmischung in die US-Wahlkampagne und noch weniger über die Rolle der "Russischen Agenten", die die Presse seinem ehemaligen Wahlkampfmanager, Paul Manafort und zwei anderen Beratern, Carter Page und Roger Stone, zugeschrieben hat. In Abwesenheit von Pompeo hat der Präsident das Problem der Strukturreform der CIA nicht angeschnitten. Das Memorandum von General Mattis, die Gegenwart von General Flynn an Seiten von Trump, und die Art und Weise wie Letzterer Pompeo gelobt hat, - brillanter Student der Militärakademie von West Point - machen den Eindruck, dass das neue Team die CIA in unmittelbare Nähe des Pentagons und nicht des Außenministeriums bringen will; eine Option, die dazu bestimmt ist, die Interventionsmittel von Hillary Clinton, die immer noch Einfluss auf ihr ehemaliges Ministerium hat, abzuschneiden.

Donald Trump hat etwa 50 Mitglieder der Obama-Administration gebeten, auf ihren Posten zu bleiben. Unter ihnen:

Brett McGurk, Sondergesandter der Anti-Daesh-Koalition;

Adam Szubin, Staatssekretär des Finanzministeriums, verantwortlich für die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus;

Nicholas J. Rasmussen, Direktor des nationalen Anti-Terror-Zentrums;

Dab Kern, Chef des militärischen Personalstabes des Weißen Hauses. Es scheint also, dass das Weiße Haus sofort ein Team haben will, um gegen Daesh kämpfen zu können.

Der Chef des Führungsstabes Inter-Armeen, General Joe Dunford, hat angekündigt, dass er bereit wäre, Präsident Trump Angriffs-Optionen gegen Daesch vorzulegen. Eine von ihnen wäre, Rakka mit den vom Pentagon bereits ausgebildeten 23 000 arabischen Söldnern einzunehmen. Dunford war am 16. Januar in Paris, wo er ein Treffen der Stabschefs der Koalition präsidierte.

Was auch immer Donald Trump beschließen sollte, er muss die Tatsache berücksichtigen, dass das Kalifat von der Obama-Administration schwer bewaffnet wurde. Daesch hat auch eine Kampferfahrung, die den neuen Söldnern des Pentagons fehlt. Darüber hinaus muss er vor dem Angriff auf Rakka entscheiden, welche Zukunft er im Irak und in Syrien fördern will.

Präsident Trump hat seinen Heimatsicherheits-Sekretär, General John Kelly, ernannt, der vom Senat bestätigt wurde und sein Amt angetreten hat. Nach Angaben der US-Presse - eine unzuverlässige Quelle die Vorsicht verlangt – wäre der ehemalige Chef des SouthCom wegen seiner Kenntnisse der mexikanischen Grenze und damit zusammenhängenden Fragen gewählt worden. Möglich.

Aber es könnte einen anderen Grund geben: Kelly war Assistent von Mattis im Irak. Im Jahr 2003 kamen beide in Konflikt mit Paul Bremer III, dem Leiter der Übergangsbehörde der Koalition -, die im Gegensatz zu dem, was ihr Name andeutet, nicht von der Koalition abhing, sondern von Leuten, die den 11. September organisiert haben [8] —. Sie widersetzten sich auch dem Bürgerkrieg, den John Negroponte beschlossen hatte zu organisieren, um den irakischen Widerstand vom Kampf gegen die Besatzer abzulenken, durch die Schaffung des islamischen Emirats im Irak (zukünftiges Daesch). Mattis & Kelly versuchten stattdessen, die Chefs der Stämme des Zentrums des Irak zu ehren, um nicht mehr als Besatzer wahrgenommen zu werden. Sie stützten sich daher auf den Chef des US-Militärnachrichtendienst, Michaël Flynn. Die drei Männer beugten sich schließlich aber den Befehlen des Weißen Hauses.

General Michaël Flynn wurde zum National Security Berater von Donald Trump ernannt. Dieser Posten braucht aber nicht vom Senat genehmigt zu werden; sofort trat er sein Amt an. Wir haben ihn bereits unseren Lesern als Verteidiger der Vereinigten Staaten als Nation vorgestellt, und als solchen, als den führenden Gegner der Verwendung des islamistischen Terrorismus durch die CIA [9].

Da Hillary Clinton und ihr Kampagnen-Manager John Podesta mit allen Mitteln versuchten seine Autorität zu reduzieren, verbreiteten sie das Gerücht, dass er oder sein Sohn, Michael Flynn Jr., ihren Mund nicht halten könnten und uns geholfen hätten, einen Artikel über die Reform des Geheimdienstes zu schreiben [10]. Für den Fall, dass diese grundlose Anschuldigung nicht ausreichen würde, verwendeten sie einen Tweet von Michael Jr., unter Bezugnahme auf einen unsrigen Artikel, um die beiden Männer der "Verschwörungstheorien" zu beschuldigen - d.h. Aufschluss über die Ereignisse des 11. September geben zu wollen-. [11].

Im Gegensatz zu dem was die amerikanische Presse vorgibt, kennen General Flynn, Mattis & Kelly einander seit langem und dienen dem gleichen Objektiv - was nicht bedeutet, dass die Beziehungen zwischen ihnen immer einfach sein werden -. Nur hochrangige Offiziere dieser Größe sind fähig, Präsident Donald Trump zu helfen, die seit dem 11. September 2001 usurpierte Macht wieder zu erringen. Damit dies gelingt, müssen sie das Pentagon und die internationalen Institutionen reinigen, die untergraben wurden, wie die NATO, die Europäische Union und die Vereinten Nationen.

Die Millionen Leute, die gegen Präsident Donald Trump protestiert haben, hatten Recht, ihre Angst zu sagen. Nicht, dass der neue Gast des Weißen Hauses frauenfeindlich, rassistisch und homophobe wäre – er ist es nicht – sondern weil wir uns dem Moment der Lösung nähern. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die usurpierte Macht sich nicht einfach entmachten lassen wird, ohne zu reagieren.

Diese Konfrontation wird dieses Mal nicht im Mittleren Erweiterten Osten stattfinden, sondern sicher im Westen und insbesondere in den Vereinigten Staaten.