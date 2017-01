General Mattis umgibt sich mit zwei Admiralen

Die neue US-Verteidigungsminister, General James Mattis, ernannte soeben Admiral Craig S. Faller (Foto) als persönlichen Berater und Admiral Kevin M. Sweeney als Chef des Stabes.

Die Ernennung eines Militärs an der Spitze des Verteidigungsministeriums verursachte Sorgen bei den Parlamentariern. Die Ernennung von zwei weiteren Offizieren in einem in der Regel zivilen Kabinett, wird sie nicht beruhigen.

Die drei Männer dienten zusammen im Irak, wo sie sich mit den Generälen John Kelly und Michaël Flynn gegen den „tiefen US-Staat“ rebellierten und versuchten, sich mit den Stammesführern der Mitte des Landes zu verbünden.