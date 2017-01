Según David Horowitz, los demócratas se plantean crear un «gobierno estadounidense en el exilio»

Según el escritor David Horowitz, quien acaba de publicar un libro titulado Big Agenda: President Trump’s Plan to Save America (“Gran agenda: El plan del presidente Trump para salvar América”), Barack Obama y Hillary Clinton estarían preparando la creación de un «Gobierno de Estados Unidos en el exilio».

David Horowitz fue una de las personalidades más importantes de la izquierda estadounidense. Dirigió la revista Ramparts, que sacó a la luz las maniobras sucias de la CIA. Es autor de The Shadow Party: How George Soros, Hillary Clinton, and Sixties Radicals Seized Control of the Democratic Party (El Partido de la sombra: cómo George Soros, Hillary Clinton y los radicales de los años 1960 se apoderaron del control del Partido Demócrata”).

Actualmente dirige la publicación Front Page Magazine y es muy cercano al ahora presidente Donald Trump.