Trumps melding til hver eneste USA-ambassadør: Dere har sparken!

Selv før han var tatt i ed som ny president i USA sendte Donald Trump en melding til hver eneste utenlands-ambassadør - både til stater og internasjonale institusjoner - (hvor de ble informert) om at deres stillingen ble avsluttet den 21, januar 2017.

Det normale er at bare et utvalgt antall ambassadører fortsetter når det skjer et skifte i administrasjonen (regjeringen, overs.). En avviklings-periode på to måneder gis vanligvis før de blir erstattet.

Frem til nå har president Trump bare utnevnt tre nye ambassadører:

Til FN: Nikki Hayley ( den tidligere guvernøren i South Carolina)

Til China: Terry Branstad (den tidligere guvernøren i Iowa)

Til Israel: David Friedman (jurist)