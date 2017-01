Segundo David Horowitz, os Democratas encaram a criação de um «governo dos EUA no exílio»

Segundo o escritor David Horowitz, que acaba de publicar Big agenda: President Trump’ s Plan to Save America (Grande Missão : O plano do Presidente Trump para Salvar a América- ndT), Barack Obama e Hillary Clinton estariam a preparar a criação de um «Governo dos Estados Unidos no exílio».

David Horowitz foi uma das mais importantes personalidades da esquerda norte-americana. Ele dirigiu, nomeadamente, a revista Ramparts, a qual expôs à luz do dia a importância da CIA. Lentamente afastou-se da esquerda após o assassinato de um dos seus parentes pelos Panteras Negras(Black Panthers). Entre outros, ele publicou The Shadow Party : How George Soros, Hillary Clinton, and Sixties Radicals Seized Control of the Democratic Party (O Partido Sombra: Como George Soros, Hillary Clinton e Radicais dos anos 60 Tomaram Controle do Partido Democrata). Actualmente, ele dirige a Front Page Magazine e tornou-se um próximo do Presidente Trump.