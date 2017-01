O General Mattis rodeia-se de dois Almirantes

O novo Secretário da Defesa, o General James Mattis, acaba de designar o Almirante Craig S. Faller (foto) como conselheiro pessoal e o Almirante Kevin Sweeney como chefe de Gabinete.

A designação de um militar para a chefia do Departamento de Defesa tinha levantado inquietação entre os parlamentares. A nomeação de dois outros oficiais superiores para um gabinete habitualmente civil não os vai acalmar.

Os três homens estiveram juntos em missão no Iraque, onde, com os Generais John Kelly e Michael Flynn, se revoltaram contra o Estado profundo dos E.U. e tentaram ligar-se aos chefes das tribos do centro do país.