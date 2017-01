Pasaportes electrónicos Cancillería: ¿qué se puede hacer con casi S/ 54 millones de sobreprecio?

Alguien me dijo, con sorna y hasta desprecio: “¡bah, S/ 54 millones de soles en Cancillería!, eso no es nada”.

Pero con S/ 54 millones de soles, se pueden comprar: 545 patrulleros Rexton para la Policía Nacional del Perú. Y eso tiene sus ventajas porque a los rateros comunes y corrientes y a los de saco y corbata, se les puede transportar a su lar natural que es la cárcel.

Con S/ 54 millones, se pueden atender 540,000 consultas médicas en los lugares menos favorecidos y los más alejados en todo el Perú. ¿No es que la salud y los servicios que presta el Estado son muy deficientes? ¡Miren cuántos problemas se podrían haber resuelto!

Con ese repugnante sobreprecio de S/ 54 millones se podrían haber comprado 300,000 juegos completos de libros escolares, mochilas y útiles para niños y niñas en todo el país y en los lugares más recónditos.

Con el culposo sobreprecio de S/ 54 millones se podrían haber sufragado 3 millones de galones de gasolina de 98 para los patrulleros en toda la Patria. ¿No nos enteramos por las noticias que la persecución de los hampones no se pudo completar porque escaseó la gasolina?

Creo que con S/ 54 millones se podrían construir muchas cárceles con los servicios elementales, 5 estrellas, para todos esos forajidos que aprovechan las coimas y los contratos tramposos para estafar el dinero de los contribuyentes. Sobre todo de esos que se creen distintos al resto de los peruanos y miran al hombre de la calle con desdén y mala fe, sólo porque carecen de la suerte de tener un empleo con sueldo fijo que…….. ¡sale del bolsillo de los peruanos que pagan impuestos!

¡Ni un sol de sobreprecio! ¡Esto es condenable! ¿Digo alguna mentira o calumnia?

La defensa del interés público es una tarea sublime e indispensable y la fundamental motivación que tiene el periodista para ser un contribuyente a la sanidad espiritual de la Patria. De ese derrotero no me aparto y que esos abogados con órdenes torvas de enjuiciarme sigan buscando pretextos que con la verdad no temo ni ofendo. Que tampoco miedo les tengo, hoy, ni antes, ni mañana.