Совместное заявление Ирана, России, Турции по итогам международной встречи по Сирии

Делегации Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики в соответствии с Совместным заявлением министров иностранных дел, сделанным в Москве 20 декабря 2016 года, и резолюцией 2336 Совета Безопасности ООН

поддерживают начало 23-24 января 2017 года в Астане переговоров между Правительством Сирийской Арабской Республики и вооруженными оппозиционными группировками;

высоко ценят участие специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии в вышеуказанных переговорах и его содействие в их организации;

подтверждают приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики как многоэтнического, многоконфессионального, без деления по религиозному признаку, демократического государства, как подтверждено Советом Безопасности ООН;

выражают убежденность в том, что сирийский конфликт не может быть урегулирован военным путем и его решение возможно исключительно в рамках политического процесса, основанного на всеобъемлющем выполнении резолюции 2254 Совета Безопасности ООН;

будут конкретными делами, используя свое влияние на стороны конфликта, добиваться консолидации режима прекращения огня, установленного в соответствии с договоренностями, подписанными 29 декабря 2016 года, и поддержанного в резолюции 2336 (2016) Совета Безопасности ООН, содействовать минимизации нарушений, снижению уровня насилия, укреплению доверия, обеспечению быстрого и беспрепятственного гуманитарного доступа в соответствии с резолюцией 2165 (2014), а также защите и свободному перемещению мирных граждан в Сирии;

решают создать трехсторонний механизм для наблюдения за режимом прекращения огня и обеспечения его полного соблюдения, предотвращения всевозможных провокаций, а также для определения всех условий прекращения огня;

вновь заявляют о своей решимости совместно бороться против ИГИЛ/ДАИШ и Ан-Нусры и проводить различие между ними и вооруженными оппозиционными группировками;

выражают убежденность в необходимости скорейшей активизации усилий по продвижению переговорного процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН;

подчеркивают, что Международная встреча по Сирии в Астане служит эффективной площадкой для прямого диалога между правительством и оппозицией в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН;

поддерживают готовность вооруженных оппозиционных группировок принять участие в следующем раунде переговоров между правительством и оппозицией, который состоится 8 февраля 2017 года в Женеве под эгидой Организации Объединенных Наций;

настоятельно призывают всех членов международного сообщества поддерживать политический процесс в целях скорейшего осуществления всех шагов, согласованных в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН;

решают активно взаимодействовать на площадке Астаны по конкретным вопросам политического процесса, осуществляемого под руководством и по инициативе самих сирийцев при содействии Организации Объединенных Наций, с тем чтобы внести вклад в усилия мирового сообщества по выполнению резолюции 2254 Совета Безопасности ООН;

выражают признательность Президенту Республики Казахстан Его Превосходительству Нурсултану Назарбаеву и казахстанской стороне в целом, за организацию Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане.