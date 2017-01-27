О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с представителями сирийской оппозиции

27 января в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял делегацию сирийской политической оппозиции в составе представителя «Московской группы» и одного из лидеров Народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиля, представителя «Астанинской группы» председателя «Движения за плюралистическое общество» Ранды Кассис, представителей «Каирской группы» Джихада Макдиси и Джамаля Сулеймана, генерального координатора Национального координационного комитета, члена Высшего комитета по переговорам (ВКП) Хасана Абдельазыма, председателя «Хмеймимской группы» Илиана Масаада, представителей сирийской курдской Партии демократического союза (ПДС) и курдского самоуправления Северной Сирии Халеда Исы и Али Абдессаляма, лидеров партии «За строительство государства» Луая Хусейна и партии «Народная воля» Аля Apафата. В тот же день углублённые консультации с делегацией сирийской оппозиции провёл специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов.

Сирийские оппозиционные деятели, представляющие различные политические объединения и направления, были информированы о российских оценках состоявшейся 23 – 24 января в Астане Международной встречи по Сирии. При этом С.В.Лавров призвал собеседников к активному участию в налаживании устойчивого переговорного процесса сирийского урегулирования в Женеве во взаимодействии со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии С. де Мистурой.

Участникам встречи был представлен подготовленный российскими и арабскими экспертами и распространенный российской делегацией в Астане проект новой сирийской конституции.

Представители сирийской внутренней и внешней оппозиции дали высокую оценку усилиям, предпринимаемым Россией в интересах скорейшего достижения урегулирования в Сирии через инклюзивный межсирийский диалог на основе соответствующих резолюций СБ ООН, решений Международной группы поддержки Сирии и Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года.

Сирийцы выразили намерение создать рабочие группы по конституционным вопросам и формированию единой делегации оппозиции на предстоящем раунде межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН.